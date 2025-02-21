Вкуснее, чем в магазине, и все натуральное: малиновые батончики с шоколадом от Эктора

Шоколадные батончики это десерт, по которому дети всегда млеют. Но куда лучше приготовить домашнюю альтернативу, которую они полюбят не меньше!

Эти батончики так нравятся детям и взрослым, что не стоит рассчитывать, что они надолго задержатся в холодильнике. 24 Канал предлагает обязательно при случае воспользоваться рецептом от кулинарного волшебника Эктора, которым он поделился в своем инстаграме. Не пропустите Идеально золотистая и очень вкусная: Эктор рассказал, как запекает картофель – просто и гениально Рецепт малиновых батончиков Время : 20 минут + время на застывание

: 20 минут + время на застывание Порций: 4 Ингредиенты:

– 190 граммов замороженной малины;

– 140 граммов кокосовой стружки;

– 2 столовые ложки меда;

– 200 граммов черного шоколада. Приготовление: В чаше блендера смешайте малину, кокосовую стружку и мед. Перебейте до получения однородной массы. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом. Заморозьте на 2 – 3 часа. После замораживания нарежьте на порционные кусочки. Покройте каждый батончик растопленным черным шоколадом. Приятного аппетита! Проверенный секрет и идеальный результат: зачем добавлять минералку в фарш для котлет.