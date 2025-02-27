Такой вкусности вы еще не пробовали: готовим идеальные шоколадные блины
Ценителей шоколада эти блины обещают удовлетворить на все 100%. Нежная консистенция, умеренная сладость, дополненная тонким ароматом какао, – это все о шоколадных блинах.
Готовить их невероятно просто, а подавать можно с разными начинками: от свежих ягод до взбитых сливок. Рецептом шоколадных блинчиков делится 24 Канал со ссылкой на joypup.
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Шоколадные блины – рецепт
- Время: 35 минут
- Порции: 1 (примерно 12 штук)
Ингредиенты для теста:
– 150 граммов муки;
– 30 граммов какао-порошка;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 яйца;
– 300 миллилитров молока;
– 100 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Для подачи:
– шоколадный соус или растопленный шоколад;
– ягоды (малина, клубника, голубика);
– взбитые сливки – по желанию.
Приготовление:
- В глубокой миске соедините муку, какао-порошок, сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.
- В отдельной емкости слегка взбейте яйца. Добавьте к ним молоко и теплую воду, хорошо перемешайте.
- Постепенно введите жидкую смесь в сухие ингредиенты, постоянно помешивая венчиком.
- В готовое тесто добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте. Тесто должно быть однородным и жидким.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Влейте порцию теста, равномерно распределите по сковороде тонким слоем. Обжаривайте блины с каждой стороны по 1 – 2 минуты до появления золотисто-коричневого оттенка.
- Готовые шоколадные блины сложите на тарелку. Полейте шоколадным соусом, добавьте ягоды или взбитые сливки.
Приятного аппетита!
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