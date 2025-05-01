Так легко, что можно готовить хоть каждый день: невероятно простой рецепт шоколадных кексов

Кексы в мире выпечки завоевали огромную популярность благодаря своей простоте и универсальности. Домашние пекари с любым уровнем мастерства могут легко приготовить это лакомство для любого праздника или встречи.

24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт шоколадных кексов на кефире, который будет одновременно простым и бюджетным. Их можно приготовить всего за 40 минут, а в результате получить воздушные, пушистые и очень вкусные вкусности. Читайте также Клубничный чизкейк без выпечки: элементарный рецепт, который под силу каждому Шоколадные кексы Время: 40 минут

40 минут Порции: 12 Ингредиенты:

– 170 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 30 граммов какао;

– 200 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 80 миллилитров масла растительного; Приготовление: Соедините просеянную муку и какао.

Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.

Добавьте к жидким сухим ингредиентам и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.

Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.

Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой, когда они остынут. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: яблочная шарлотка из 5 ингредиентов.