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31 мая, 12:31
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Так легко, что можно готовить хоть каждый день: невероятно простой рецепт шоколадных кексов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Рецепт шоколадных кексов на кефире, которые можно приготовить за 40 минут.
  • Ингредиенты включают простой перечень, а результат впечатляет.

Кексы в мире выпечки завоевали огромную популярность благодаря своей простоте и универсальности. Домашние пекари с любым уровнем мастерства могут легко приготовить это лакомство для любого праздника или встречи.

24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт шоколадных кексов на кефире, который будет одновременно простым и бюджетным. Их можно приготовить всего за 40 минут, а в результате получить воздушные, пушистые и очень вкусные вкусности.

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Шоколадные кексы

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12

Ингредиенты: 
– 170 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 30 граммов какао;
– 200 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 80 миллилитров масла растительного;

Приготовление:

  1. Соедините просеянную муку и какао.
     
  2. Отдельно соедините яйцо, сахар, ванильный сахар, кефир комнатной температуры, масло. Перемешайте венчиком до однородности.
     
  3. Добавьте к жидким сухим ингредиентам и замесите жидкое тесто, чтобы не было комочков.
     
  4. Наполните каждую форму на 2/3 и отправьте печься в разогретой до 170 градусов духовке примерно на 30 минут.
     
  5. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой, когда они остынут.

Приятного аппетита!

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