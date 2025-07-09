Будто из Парижа: идеальные шоколадные круассаны всего из 4 ингредиентов

Свежеиспеченная выпечка имеет гораздо лучший вкус, чем та, что продается в супермаркетах или кафе. Особенно это касается ароматных круассанов, которые могут легко перенести в Париж.

Для того чтобы приготовить вкуснейшие "pain au chocolat", понадобится только готовое слоеное тесто и любимый шоколад. Рецептом шоколадных круассанов делится 24 Канал со ссылкой на Express. Читайте также И на работу, и на прогулку: лучший диетический пудинг из черники и чиа Шоколадные круассаны Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 375 граммов слоеного теста;

– 120 граммов черного или молочного шоколада;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки сахарной пудры. Приготовление: Разверните слоеное тесто и нарежьте его на 4 короткие широкие полоски. Все куски должны быть одинаковыми и прямоугольной формы.

Положите несколько кусочков шоколада ближе к одному из краев каждого прямоугольника. Загните тесто поверх шоколада и продолжайте сворачивать, пока оно полностью не закроется. Должно получиться 4 заготовки.

Аккуратно прижмите края теста, чтобы запечатать его. Смешайте сахар с небольшим количеством воды, чтобы получилась глазурь, и смажьте ею всю поверхность теста.

Выложите круассаны на противень в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекайте около 20 минут, пока они не станут золотистыми, хрустящими и шоколад не растопится.

Посыпьте выпечку сверху немного сахарной пудрой и подавайте. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: десерт "Битое стекло".