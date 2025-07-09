9 июля, 15:52
Будто из Парижа: идеальные шоколадные круассаны всего из 4 ингредиентов
Основні тези
- Если вы хотите сэкономить собственное время и сделать вкусные круассаны с шоколадом всего за 30 минут, воспользуйтесь готовым слоеным тестом.
- Такие круассаны получатся ароматными и воздушными, с растопленным шоколадом внутри.
Свежеиспеченная выпечка имеет гораздо лучший вкус, чем та, что продается в супермаркетах или кафе. Особенно это касается ароматных круассанов, которые могут легко перенести в Париж.
Для того чтобы приготовить вкуснейшие "pain au chocolat", понадобится только готовое слоеное тесто и любимый шоколад. Рецептом шоколадных круассанов делится 24 Канал со ссылкой на Express.
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Шоколадные круассаны
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 375 граммов слоеного теста;
– 120 граммов черного или молочного шоколада;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки сахарной пудры.
Приготовление:
- Разверните слоеное тесто и нарежьте его на 4 короткие широкие полоски. Все куски должны быть одинаковыми и прямоугольной формы.
- Положите несколько кусочков шоколада ближе к одному из краев каждого прямоугольника. Загните тесто поверх шоколада и продолжайте сворачивать, пока оно полностью не закроется. Должно получиться 4 заготовки.
- Аккуратно прижмите края теста, чтобы запечатать его. Смешайте сахар с небольшим количеством воды, чтобы получилась глазурь, и смажьте ею всю поверхность теста.
- Выложите круассаны на противень в духовку, разогретую до 200 градусов, и выпекайте около 20 минут, пока они не станут золотистыми, хрустящими и шоколад не растопится.
- Посыпьте выпечку сверху немного сахарной пудрой и подавайте.
Приятного аппетита!
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