Всегда получается и не подводит: готовим шоколадный брауни всего за 30 минут

Брауни уже давно стало любимым лакомством, которое ценят за насыщенный вкус и нежную шоколадную мягкость. Отказаться от этого десерта совершенно невозможно, да и зачем.

Шоколадный десерт отлично сочетается с чашечкой кофе или любимого чая. Рецептов этой выпечки существует много, но 24 Канал со ссылкой на Woman24 предлагает один из лучших. Читайте также Французский десерт, который всегда подходит по-особенному: ягодный тарт с заварным кремом Шоколадный брауни Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 100 граммов + 1 чайную ложку сливочного масла;

– 2 яйца;

– 70 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 банан;

– 1 плитка шоколада;

– 50 миллилитров сливок. Приготовление: Банан разомните вилкой, а масло комнатной температуры тщательно взбейте с пудрой. Добавьте яйца и снова тщательно взбейте.

Всыпьте какао, муку, разрыхлитель и смешайте до однородной консистенции. Теперь в массу введите банан.

Форму для выпекания застелите пергаментом и выложите туда тесто. Равномерно распределите и отправьте в духовку на 25 минут.

Приготовьте соус – для этого растопите шоколад на водяной бане. Положите в него сливочное масло и тщательно перемешайте. Добавьте сливки.

Достаньте брауни из духовки и дайте ему постоять 5 минут и полейте приготовленным соусом. Замечательный и вкусный брауни готов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте домашние глазированные сырки.