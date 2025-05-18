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18 мая, 12:40
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Всегда получается и не подводит: готовим шоколадный брауни всего за 30 минут

Марта Касиянчук

Брауни уже давно стало любимым лакомством, которое ценят за насыщенный вкус и нежную шоколадную мягкость. Отказаться от этого десерта совершенно невозможно, да и зачем.

Шоколадный десерт отлично сочетается с чашечкой кофе или любимого чая. Рецептов этой выпечки существует много, но 24 Канал со ссылкой на Woman24 предлагает один из лучших.

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Шоколадный брауни

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 100 граммов + 1 чайную ложку сливочного масла;
– 2 яйца;
– 70 граммов муки;
– 2 столовые ложки какао;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 банан;
– 1 плитка шоколада;
– 50 миллилитров сливок.

Приготовление:

  1. Банан разомните вилкой, а масло комнатной температуры тщательно взбейте с пудрой. Добавьте яйца и снова тщательно взбейте.
     
  2. Всыпьте какао, муку, разрыхлитель и смешайте до однородной консистенции. Теперь в массу введите банан.
     
  3. Форму для выпекания застелите пергаментом и выложите туда тесто. Равномерно распределите и отправьте в духовку на 25 минут.
     
  4. Приготовьте соус – для этого растопите шоколад на водяной бане. Положите в него сливочное масло и тщательно перемешайте. Добавьте сливки.
     
  5. Достаньте брауни из духовки и дайте ему постоять 5 минут и полейте приготовленным соусом. Замечательный и вкусный брауни готов.

Приятного аппетита!

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