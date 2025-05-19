Классика по-новому: выпекаем шоколадный львовский сырник, который влюбляет с первого раза

Шоколадный львовский сырник имеет насыщенный вкус какао, что отличает его от классических версий. Десерт не крошится, его легко резать и подавать, поэтому он идеально подойдет как для праздничных событий, так и для домашних посиделок.

Этот десерт однозначно переносит во Львов где бы вы ни были. Рецептом шоколадного львовского сырника делится 24 Канал со ссылкой на шефа Владимира Ярославского.

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Шоколадный львовский сырник

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога 9% кисломолочного сыра;

– 100 граммов сметаны 15%;

– 80 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 яйца;

– 60 граммов сливочного масла 82,5%;

– 20 граммов манки;

– 35 граммов какао;

– 100 граммов изюма;

– цедра лимона – по желанию.



Для теста:

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 желток;

– 50 граммов сахара;

– 140 граммов пшеничной муки;

– 10 граммов какао;

– 5 граммов разрыхлителя.



Для глазури:

– 150 граммов белого шоколада.

Как приготовить шоколадный львовский сырник: смотрите видео

Приготовление:

Творог взбейте со сметаной, сахаром и яйцами до однородной консистенции с помощью блендера. Добавьте сливочное масло, манную крупу и какао – и еще раз хорошо взбейте.

Изюм залейте кипятком на 10 минут, сцедите и добавьте к творожной массе. По желанию можете добавить тертую цедру лимона.

Для теста взбейте масло с сахаром, добавьте муку, какао и разрыхлитель. Все замесите и в холодильник.

Поместите творожную массу в прямоугольную форму, выстеленную пергаментом. Сверху натрите холодное тесто и выпекайте примерно 45 – 50 минут при 180 градусах.

Дайте сырнику полностью остыть и покройте растопленным белым шоколадом.

Готово!

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