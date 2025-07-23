Ресторан на собственной кухне: шоколадный мусс из 3 ингредиентов, который превзойдет все ожидания

Шоколадный мусс известен своей роскошной текстурой, тающей во рту, и глубоким шоколадным вкусом – нежно и воздушно. Этот легкий, быстрый и очень вкусный десерт можно приготовить дома за считанные минуты.

Этот рецепт для тех, кто ищет сладкое удовольствие без чувства вины насчет лишних калорий. Как приготовить шоколадный мусс из 3 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо. Читайте также От него просто сносит крышу: невероятный рулет "Сникерс", который удастся у всех Как приготовить шоколадный мусс дома? Время: 15 минут (30 минут на охлаждение)

15 минут (30 минут на охлаждение) Порции: 4 Ингредиенты:

– 200 миллилитров сливок 30-33%;

– 3 столовые ложки какао-порошка;

– 2 – 3 столовые ложки меда. Приготовление: Взбейте холодные сливки миксером до образования устойчивых пиков.

Осторожно добавьте какао-порошок и подсластитель, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной шоколадной массы.

Разложите мусс по порционным стаканам или креманкам. Поместите в холодильник на 30 минут для охлаждения и загустения. Готово! Понравился рецепт? Тогда сделайте и вкусное и хрустящее кокосовое печенье за 20 минут.