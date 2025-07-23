23 июля, 14:17
Ресторан на собственной кухне: шоколадный мусс из 3 ингредиентов, который превзойдет все ожидания
Основні тези
- Шоколадный мусс – это легкий десерт с нежной и воздушной текстурой, имеющий глубокий шоколадный вкус.
- Такое лакомство можно приготовить дома всего за 15 минут и из 3 ингредиентов.
Шоколадный мусс известен своей роскошной текстурой, тающей во рту, и глубоким шоколадным вкусом – нежно и воздушно. Этот легкий, быстрый и очень вкусный десерт можно приготовить дома за считанные минуты.
Этот рецепт для тех, кто ищет сладкое удовольствие без чувства вины насчет лишних калорий. Как приготовить шоколадный мусс из 3 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.
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Как приготовить шоколадный мусс дома?
- Время: 15 минут (30 минут на охлаждение)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сливок 30-33%;
– 3 столовые ложки какао-порошка;
– 2 – 3 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Взбейте холодные сливки миксером до образования устойчивых пиков.
- Осторожно добавьте какао-порошок и подсластитель, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной шоколадной массы.
- Разложите мусс по порционным стаканам или креманкам. Поместите в холодильник на 30 минут для охлаждения и загустения.
Готово!
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