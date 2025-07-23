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23 июля, 14:17
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Ресторан на собственной кухне: шоколадный мусс из 3 ингредиентов, который превзойдет все ожидания

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Шоколадный мусс – это легкий десерт с нежной и воздушной текстурой, имеющий глубокий шоколадный вкус.
  • Такое лакомство можно приготовить дома всего за 15 минут и из 3 ингредиентов.

Шоколадный мусс известен своей роскошной текстурой, тающей во рту, и глубоким шоколадным вкусом – нежно и воздушно. Этот легкий, быстрый и очень вкусный десерт можно приготовить дома за считанные минуты.

Этот рецепт для тех, кто ищет сладкое удовольствие без чувства вины насчет лишних калорий. Как приготовить шоколадный мусс из 3 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Линия.Инфо.

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    Как приготовить шоколадный мусс дома?

    • Время: 15 минут (30 минут на охлаждение)
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 200 миллилитров сливок 30-33%;
    – 3 столовые ложки какао-порошка;
    – 2 – 3 столовые ложки меда.

    Приготовление:

    1. Взбейте холодные сливки миксером до образования устойчивых пиков.
       
    2. Осторожно добавьте какао-порошок и подсластитель, аккуратно перемешайте лопаткой до однородной шоколадной массы.
       
    3. Разложите мусс по порционным стаканам или креманкам. Поместите в холодильник на 30 минут для охлаждения и загустения.

    Готово!

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