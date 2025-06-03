Очень легко готовится, а результат невероятный: простой рецепт клубничного штруделя

Клубничный штрудель – идеальный вариант сезонной выпечки, ведь клубники много не бывает. Десерт получается в меру сладким, с хрустящей корочкой и с невероятным ароматом.

А, чтобы не возиться долго с тестом, используйте готовое слоеное. Рецептом штруделя с клубникой делится 24 Канал со ссылкой на Контракты.UA. Читайте также Клубничный чизкейк без выпечки: элементарный рецепт, который под силу каждому Штрудель с клубникой Время: 40 минут

40 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты:

– 250 граммов слоеного теста бездрожжевого;

– 350 граммов клубники;

– 2 стакана сахара;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 1 яйцо куриное;

– мука;

– сахарная пудра. Приготовление: Клубнику промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите хвостики, нарежьте на дольки. Добавьте сахар, крахмал и перемешайте.

Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольник.

Выложите начинку, равномерно ее распределите, отступив от коротких сторон по 2 сантиметра, а от длинных по 1,5. Немного подверните две длинные стороны на начинку, а затем заверните тесто в рулет, начиная с короткой стороны.

На верхней части штруделя сделайте небольшие надрезы и смажьте взбитым яйцом.

Рулет выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 – 30 минут до золотистой корочки. В конце посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и клубничную панакоту.