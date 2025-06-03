3 июня, 17:31
Очень легко готовится, а результат невероятный: простой рецепт клубничного штруделя
Основні тези
- Клубничный штрудель делается из готового слоеного теста, клубники, сахара, крахмала, яйца, муки и сахарной пудры.
- Время приготовления составляет 40 минут, а хватит его на 6 – 8 порций.
Клубничный штрудель – идеальный вариант сезонной выпечки, ведь клубники много не бывает. Десерт получается в меру сладким, с хрустящей корочкой и с невероятным ароматом.
А, чтобы не возиться долго с тестом, используйте готовое слоеное. Рецептом штруделя с клубникой делится 24 Канал со ссылкой на Контракты.UA.
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Штрудель с клубникой
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 250 граммов слоеного теста бездрожжевого;
– 350 граммов клубники;
– 2 стакана сахара;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 1 яйцо куриное;
– мука;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Клубнику промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите хвостики, нарежьте на дольки. Добавьте сахар, крахмал и перемешайте.
- Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольник.
- Выложите начинку, равномерно ее распределите, отступив от коротких сторон по 2 сантиметра, а от длинных по 1,5. Немного подверните две длинные стороны на начинку, а затем заверните тесто в рулет, начиная с короткой стороны.
- На верхней части штруделя сделайте небольшие надрезы и смажьте взбитым яйцом.
- Рулет выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 – 30 минут до золотистой корочки. В конце посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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