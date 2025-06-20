20 июня, 17:25
Вкусный и полезный: готовим домашний сироп из бузины
Основні тези
- Сироп из бузины популярен среди приверженцев здорового образа жизни и используется в сезон простуд.
- Для приготовления нужны простые ингредиенты. А настаивать придется 3 дня, чтобы потом наслаждаться насыщенным напитком.
Сироп бузины переживает всплеск популярности среди приверженцев здорового образа жизни. И вы легко можете приготовить такой цветочный напиток дома.
Зимой – это находка, ведь его часто используют именно в сезон простуд. Поэтому, как приготовить домашний сироп из бузины рассказывает 24 Канал со ссылкой на Compo.
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Сироп из бузины
- Время: 25 минут (3 дня настаивания)
- Порции: 4
Ингредиенты:
– примерно 20 кистей бузины (без стеблей);
– 500 граммов органических лимонов;
– 10 – 20 граммов лимонной кислоты;
– 1 литр воды;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Тщательно промойте цветы бузины. Вскипятите в большой кастрюле воду и растворите в ней сахар, а затем добавьте лимонную кислоту.
- Вымойте лимоны в горячей воде и нарежьте их ломтиками. Затем добавьте нарезанные лимоны и кисти бузины в сахарный сироп.
- Накройте смесь и дайте ей настояться в течение 3 дней, периодически помешивая.
- Процедите смесь через мелкое сито, затем еще раз доведите сироп до кипения и разлейте горячим в простерилизованные бутылки.
- Закрытые бутылки можете хранить в прохладном темном месте до одного года.
Готово!
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