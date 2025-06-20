Вкусный и полезный: готовим домашний сироп из бузины

Сироп бузины переживает всплеск популярности среди приверженцев здорового образа жизни. И вы легко можете приготовить такой цветочный напиток дома.

Зимой – это находка, ведь его часто используют именно в сезон простуд. Поэтому, как приготовить домашний сироп из бузины рассказывает 24 Канал со ссылкой на Compo.

К теме Будете делать каждое лето: оригинальный рецепт шампанского из бузины

Сироп из бузины

Время: 25 минут (3 дня настаивания)

25 минут (3 дня настаивания) Порции: 4

Ингредиенты:

– примерно 20 кистей бузины (без стеблей);

– 500 граммов органических лимонов;

– 10 – 20 граммов лимонной кислоты;

– 1 литр воды;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Тщательно промойте цветы бузины. Вскипятите в большой кастрюле воду и растворите в ней сахар, а затем добавьте лимонную кислоту.

Вымойте лимоны в горячей воде и нарежьте их ломтиками. Затем добавьте нарезанные лимоны и кисти бузины в сахарный сироп.

Накройте смесь и дайте ей настояться в течение 3 дней, периодически помешивая.

Процедите смесь через мелкое сито, затем еще раз доведите сироп до кипения и разлейте горячим в простерилизованные бутылки.

Закрытые бутылки можете хранить в прохладном темном месте до одного года.

Готово!

Понравился рецепт? Тогда сделайте и испанский коктейль "Сангрия".