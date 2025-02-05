О нем "гудел" весь TikTok: рецепт лучшего сэндвича для завтрака
Когда с утра хочется начать день чем-то вкусненьким, но не уставать у плиты, сэндвич – отличная опция. Он бывает таким аппетитным, что заменит любое популярное блюдо.
Этот рецепт наделал шума в соцсетях, а затем – точно стоит внимания. 24 Канал предлагает воспроизвести его способом, который удалось сохранить BBC Food.
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Рецепт сэндвича с ТикТок
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– сливочное масло для жарки;
– 2 ломтика белого хлеба;
– 75 граммов тертого чеддера;
– половина нарезанного кубиками помидора;
– 1 мелко нарезанный зеленый лук;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Поставьте большую антипригарную сковороду на средний огонь.
Разбейте яйца в небольшую миску, хорошо взбейте и приправьте солью и перцем.
Добавьте кусок сливочного масла на сковороду и растопите его, наклоняя сковороду, чтобы масло растеклось по всей поверхности.
Вылейте яйца на сковороду. Добавьте один ломтик хлеба, переверните его и переместите на край сковороды. Добавьте другой ломтик хлеба, переверните его, выравнивая оба ломтика вдоль краев.
Готовьте примерно 1 минуту, пока яйцо не затвердеет, затем аккуратно поднимите яйца и хлеб большой лопаткой и переверните все вместе.
Посыпьте сыром оба ломтика хлеба и сверху одного из них выложите нарезанные томаты и зеленый лук.
Чтобы завершить сэндвич, заверните омлет внутрь, затем сложите один ломтик хлеба на другой.
Когда сыр расплавится, выложите сэндвич на тарелку и разрежьте пополам по диагонали.
Приятного аппетита!
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