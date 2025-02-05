О нем "гудел" весь TikTok: рецепт лучшего сэндвича для завтрака

Когда с утра хочется начать день чем-то вкусненьким, но не уставать у плиты, сэндвич – отличная опция. Он бывает таким аппетитным, что заменит любое популярное блюдо.

Этот рецепт наделал шума в соцсетях, а затем – точно стоит внимания. 24 Канал предлагает воспроизвести его способом, который удалось сохранить BBC Food.

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Рецепт сэндвича с ТикТок

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– сливочное масло для жарки;

– 2 ломтика белого хлеба;

– 75 граммов тертого чеддера;

– половина нарезанного кубиками помидора;

– 1 мелко нарезанный зеленый лук;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Поставьте большую антипригарную сковороду на средний огонь. Разбейте яйца в небольшую миску, хорошо взбейте и приправьте солью и перцем. Добавьте кусок сливочного масла на сковороду и растопите его, наклоняя сковороду, чтобы масло растеклось по всей поверхности. Вылейте яйца на сковороду. Добавьте один ломтик хлеба, переверните его и переместите на край сковороды. Добавьте другой ломтик хлеба, переверните его, выравнивая оба ломтика вдоль краев. Готовьте примерно 1 минуту, пока яйцо не затвердеет, затем аккуратно поднимите яйца и хлеб большой лопаткой и переверните все вместе. Посыпьте сыром оба ломтика хлеба и сверху одного из них выложите нарезанные томаты и зеленый лук. Чтобы завершить сэндвич, заверните омлет внутрь, затем сложите один ломтик хлеба на другой. Когда сыр расплавится, выложите сэндвич на тарелку и разрежьте пополам по диагонали.

Приятного аппетита!

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