Мало кто знает правильный способ приготовления: сколько и как варить горох
Горох, питательная и ароматная бобовая культура, приобретает все большую популярность в кулинарии. Шеф-повара и домашние кулинары используют этот универсальный ингредиент для приготовления разнообразных блюд – супов, салатов и закусок.
Для вкусного результата этот продукт требует длительного замачивания. Но, существует немало способов, помогающих сварить горох быстрее – как с замачиванием, так и без. Сколько времени надо варить желтый горох и как это делать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Мир Советов.
Читайте также Не выбрасывать же – как сварить разбитое яйцо: два метода от экономных хозяек
Сколько варить желтый горох
На время варки гороха существенно влияют такие факторы, как предварительное замачивание, а также конкретный сорт и вид гороха – цельный он или колотый.
- В кастрюле: время варки гороха в среднем составляет 1 – 2 часа. С замачиванием (на 8 – 10 часов) цельный горох необходимо варить 1 – 1,5 часа, а измельченный 45 – 60 минут. Без замачивания измельченный горох нужно варить 1 – 1,5 часа после закипания воды в кастрюле.
- В супе: при варке горохового супа горох варят 1 – 1,5 часа (с предварительным замачиванием минимум на 2 часа) или 1,5 – 2 часа без замачивания.
Сколько варить желтый горох / Pexels
Как быстро сварить горох в кастрюле
Горох следует сначала промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. После этого горох залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 1 час. Для тех, кто имеет больше времени, рекомендуется удлинить период замачивания.
По истечении часа воду слить, а горох поставить варить. Примерно через час он будет готов, после чего его можно размять в пюре.
Обратите внимание, что соль стоит добавлять к блюду в последнюю очередь. Если посолить воду до того, как горох разварится, приготовление может сильно затянуться.
А вы знаете: как правильно варить сардельки.