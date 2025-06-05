Ее любят не только дети: вкуснейшая сладкая намазка на хлеб за 5 минут

За считанные минуты на вашем столе может стоять отличный завтрак, причем варианты выходят далеко за пределы традиционной яичницы и бутербродов. Для тех, кто хочет добавить немного сладкого в свою утреннюю рутину, существует множество вкусных идей.

И здесь выход сладкой сырной намазки, которая готовится быстро, а на вкус нереально. Рецептом намазки делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости. Читайте также Очень легко готовится, а результат невероятный: простой рецепт клубничного штруделя Сладкая творожная намазка Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного сыра;

– 50 граммов спелого манго;

– 1 чайная ложка меда. Приготовление: Манго порежьте мелко ножом. В блендере смешайте его вместе со сливочным сыром. Доведите до желаемой консистенции.

Для сладкого привкуса добавьте мед.

А теперь сделайте тост из белого хлеба. Намажьте на него пасту из манго и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: классический рецепт бельгийских вафель.