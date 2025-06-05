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5 июня, 14:20
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Ее любят не только дети: вкуснейшая сладкая намазка на хлеб за 5 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сладкая творожная намазка готовится за 5 минут из 3 ингредиентов.
  • Это удачный и быстрый вариант для вкусного завтрака, который оценят не только дети.

За считанные минуты на вашем столе может стоять отличный завтрак, причем варианты выходят далеко за пределы традиционной яичницы и бутербродов. Для тех, кто хочет добавить немного сладкого в свою утреннюю рутину, существует множество вкусных идей.

И здесь выход сладкой сырной намазки, которая готовится быстро, а на вкус нереально. Рецептом намазки делится 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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    Сладкая творожная намазка

    • Время: 5 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 200 граммов сливочного сыра;
    – 50 граммов спелого манго;
    – 1 чайная ложка меда.

    Приготовление:

    1. Манго порежьте мелко ножом. В блендере смешайте его вместе со сливочным сыром. Доведите до желаемой консистенции.
       
    2. Для сладкого привкуса добавьте мед.
       
    3. А теперь сделайте тост из белого хлеба. Намажьте на него пасту из манго и наслаждайтесь.

    Приятного аппетита!

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