Если сырники и запеканка уже приелись: вкусная идея с творогом
Творог – универсальный ингредиент, который часто можно встретить в сырниках, запеканках, а также в сочетании со сметаной и сахаром. Однако, кулинарные энтузиасты могут разнообразить свои меню, приготовив творожные вафли.
Они умеренно сладкие и сытные – идеальный вариант на завтрак или перекус. Рецептом вафель из творога делится 24 Канал со ссылкой на Daily News.
Читайте также "Спартак": самый удачный рецепт любимого с детства торта
Творожные вафли
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 40 граммов сахара;
– 20 граммов сливочного масла;
– 45 граммов пшеничной муки;
– 1,5 чайной ложки без горки разрыхлителя;
– 1 чайной ложки лимонного сока;
– 10 граммов мака;
– щепотка соли;
– лимонная цедра – по вкусу.
Приготовление:
- Яйца смешайте с сахаром и взбейте до образования пышной пены. В полученную массу добавьте растопленное сливочное масло.
- Творог перетрите через сито или перебейте блендером. Добавьте в яичную смесь. Сюда же просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.
- Добавьте лимонный сок и мак по желанию. Вымешайте до образования однородной массы.
- После этого немного смажьте вафельницу маслом и начинайте выпекание. На одну порцию в вафельницу накладывайте по 2 столовые ложки теста и выпекайте около 5 – 7 минут.
- Готовые творожные вафли украсьте ягодами, фруктами и джемами на ваш вкус.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: торт "Наполеон" за 30 минут.