Если сырники и запеканка уже приелись: вкусная идея с творогом

Творог – универсальный ингредиент, который часто можно встретить в сырниках, запеканках, а также в сочетании со сметаной и сахаром. Однако, кулинарные энтузиасты могут разнообразить свои меню, приготовив творожные вафли.

Они умеренно сладкие и сытные – идеальный вариант на завтрак или перекус. Рецептом вафель из творога делится 24 Канал со ссылкой на Daily News. Читайте также "Спартак": самый удачный рецепт любимого с детства торта Творожные вафли Время: 40 минут

40 минут Порции: 5 Ингредиенты:

– 250 граммов творога;

– 2 яйца;

– 40 граммов сахара;

– 20 граммов сливочного масла;

– 45 граммов пшеничной муки;

– 1,5 чайной ложки без горки разрыхлителя;

– 1 чайной ложки лимонного сока;

– 10 граммов мака;

– щепотка соли;

– лимонная цедра – по вкусу. Приготовление: Яйца смешайте с сахаром и взбейте до образования пышной пены. В полученную массу добавьте растопленное сливочное масло.

Творог перетрите через сито или перебейте блендером. Добавьте в яичную смесь. Сюда же просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте.

Добавьте лимонный сок и мак по желанию. Вымешайте до образования однородной массы.

После этого немного смажьте вафельницу маслом и начинайте выпекание. На одну порцию в вафельницу накладывайте по 2 столовые ложки теста и выпекайте около 5 – 7 минут.

Готовые творожные вафли украсьте ягодами, фруктами и джемами на ваш вкус. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: торт "Наполеон" за 30 минут.