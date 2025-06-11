Когда готовить нет времени, а сладенького хочется: готовим слойки с клубникой и маскарпоне

Клубничные слойки – это быстрая, вкусная и привлекательная летняя выпечка. Сочетание хрустящего, воздушного теста и сладких, ароматных ягод создает идеальную гармонию.

А ее яркий внешний вид еще и настоящий праздник для глаз. Рецептом слоек с клубникой и маскарпоне делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Валентину Кущ.

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Слойки с клубникой и маскарпоне

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 0,5 килограмма слоеного теста;

– желток для смазывания;

– 250 граммов маскарпоне;

– 150 граммов сливок 33%;

– 50 граммов сахарной пудры.



Для подачи:

– клубника или другая ягода;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Тесто разморозьте и выложите на доску или стол с мукой. Не раскатывайте, а вырежьте треугольнички.

Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком и можете присыпать сахаром.

Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут до румяности. Дайте остыть.

Для крема взбейте маскарпоне, сливки и сахарную пудру.

Слойки осторожно разделите на 2 части, выложите крем и ягоды. Посыпьте пудрой.

Готово!

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