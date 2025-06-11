11 июня, 15:00
Когда готовить нет времени, а сладенького хочется: готовим слойки с клубникой и маскарпоне
Основні тези
- Клубничные слойки с маскарпоне – быстрая летняя выпечка, которая сочетает хрустящее тесто и сладкие ягоды.
- Всего за 30 минут ваш дом окутает невероятный аромат – не успеете оглянуться, как слоек уже не будет.
Клубничные слойки – это быстрая, вкусная и привлекательная летняя выпечка. Сочетание хрустящего, воздушного теста и сладких, ароматных ягод создает идеальную гармонию.
А ее яркий внешний вид еще и настоящий праздник для глаз. Рецептом слоек с клубникой и маскарпоне делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Валентину Кущ.
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Слойки с клубникой и маскарпоне
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 0,5 килограмма слоеного теста;
– желток для смазывания;
– 250 граммов маскарпоне;
– 150 граммов сливок 33%;
– 50 граммов сахарной пудры.
Для подачи:
– клубника или другая ягода;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Тесто разморозьте и выложите на доску или стол с мукой. Не раскатывайте, а вырежьте треугольнички.
- Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком и можете присыпать сахаром.
- Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут до румяности. Дайте остыть.
- Для крема взбейте маскарпоне, сливки и сахарную пудру.
- Слойки осторожно разделите на 2 части, выложите крем и ягоды. Посыпьте пудрой.
Готово!
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