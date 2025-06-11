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11 июня, 15:00
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Когда готовить нет времени, а сладенького хочется: готовим слойки с клубникой и маскарпоне

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Клубничные слойки с маскарпоне – быстрая летняя выпечка, которая сочетает хрустящее тесто и сладкие ягоды.
  • Всего за 30 минут ваш дом окутает невероятный аромат – не успеете оглянуться, как слоек уже не будет.

Клубничные слойки – это быстрая, вкусная и привлекательная летняя выпечка. Сочетание хрустящего, воздушного теста и сладких, ароматных ягод создает идеальную гармонию.

А ее яркий внешний вид еще и настоящий праздник для глаз. Рецептом слоек с клубникой и маскарпоне делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Валентину Кущ.

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Слойки с клубникой и маскарпоне

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 0,5 килограмма слоеного теста;
– желток для смазывания;
– 250 граммов маскарпоне;
– 150 граммов сливок 33%;
– 50 граммов сахарной пудры.

Для подачи:
– клубника или другая ягода;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Тесто разморозьте и выложите на доску или стол с мукой. Не раскатывайте, а вырежьте треугольнички.
     
  2. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком и можете присыпать сахаром.
     
  3. Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут до румяности. Дайте остыть.
     
  4. Для крема взбейте маскарпоне, сливки и сахарную пудру.
     
  5. Слойки осторожно разделите на 2 части, выложите крем и ягоды. Посыпьте пудрой.

Готово!

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