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10 марта, 08:34
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Хрустящая корочка и нежное мясо: как быстро и вкусно пожарить рыбу – рецепт, который всегда работает

Лилия Имбировская-Сиваковская

Жареная рыба –это блюдо, которое все любят не только в пост. Тем более, что готовить его - одно удовольствие.

Приготовление жареной рыбы не потребует много времени, однако точно подарит отличный результат. Сочетание нежного мяса и хрустящей корочки просто не может оставить равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на shuba.

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Рецепт жареной рыбы

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм рыбы;
– 4 столовые ложки муки;
– 4 столовые ложки панировочных сухарей;
– 1 лимон;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала тщательно очистите рыбу от чешуи, выпотрошите ее и хорошо промойте как сверху, так и внутри. Затем нарежьте рыбу на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра.
  2. В неглубокой тарелке смешайте муку, панировочные сухари, соль и перец, тщательно перемешивая смесь.
  3. Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси.
  4. Разогрейте сковороду с оливковым или подсолнечным маслом. Положите подготовленные кусочки рыбы на сковороду и обжарьте их с обеих сторон до появления великолепной золотистой корочки – примерно по 5 – 7 минут с каждой стороны.
  5. После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, затем аккуратно переложите ее на сервировочную тарелку и подавайте с ломтиками лимона.

Приятного аппетита!

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