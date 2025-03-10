Хрустящая корочка и нежное мясо: как быстро и вкусно пожарить рыбу – рецепт, который всегда работает

Жареная рыба –это блюдо, которое все любят не только в пост. Тем более, что готовить его - одно удовольствие.

Приготовление жареной рыбы не потребует много времени, однако точно подарит отличный результат. Сочетание нежного мяса и хрустящей корочки просто не может оставить равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на shuba. Интересно Вы в него влюбитесь: быстрый рецепт "Наполеона" в стакане – легко и изысканно Рецепт жареной рыбы Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм рыбы;

– 4 столовые ложки муки;

– 4 столовые ложки панировочных сухарей;

– 1 лимон;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Сначала тщательно очистите рыбу от чешуи, выпотрошите ее и хорошо промойте как сверху, так и внутри. Затем нарежьте рыбу на порционные кусочки толщиной 2 – 3 сантиметра. В неглубокой тарелке смешайте муку, панировочные сухари, соль и перец, тщательно перемешивая смесь. Обваляйте каждый кусочек рыбы в этой смеси. Разогрейте сковороду с оливковым или подсолнечным маслом. Положите подготовленные кусочки рыбы на сковороду и обжарьте их с обеих сторон до появления великолепной золотистой корочки – примерно по 5 – 7 минут с каждой стороны. После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, затем аккуратно переложите ее на сервировочную тарелку и подавайте с ломтиками лимона. Приятного аппетита! От них у всех текут слюнки: рецепт легендарных пирожков с картошкой на сковородке.