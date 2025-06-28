Идеально утоляет жажду: готовим арбузный смузи всего из 3 ингредиентов и за 5 минут

Арбузный смузи – это свежий и легкий напиток в жаркий летний день. Он сочетает в себе сладость арбуза, нежность банана и яблочную кислинку.

Этот напиток не оставит равнодушным никого – попробуйте и убедитесь. Рецептом смузи с арбузом делится 24 Канал со ссылкой на Food.

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Смузи с арбузом

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 150 граммов арбуза;

– 1 банан;

– 100 миллилитров яблочного сока.

Приготовление:

Взбейте арбуз в блендере с бананом и яблочным соком до однородной консистенции.

Перелейте смузи в высокий стакан и подавайте сразу.

Приятного аппетита!

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