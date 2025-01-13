Хит этой зимы: салат "Снежная гора" – рецепт уже хранят для праздничных событий
Есть салаты, в которых ингредиенты сочетаются особенно удачно. Это дарит им большую популярность и центральное место за праздничным столом.
Этот многослойный салат радует как вкусом, так и видом. Его "сердцем" является жареное куриное мясо, а французская горчица добавляет неповторимые пикантные нотки. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту Pysznosci.
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Рецепт салата "Снежная гора"
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 вареные картофелины;
– 1 луковица;
– 6 сваренных вкрутую яиц;
– 2 маринованных огурца;
– 1 запеченная куриная голень;
– 200 граммов тертого желтого сыра;
– 100 граммов майонеза;
– 100 граммов натурального йогурта;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– укроп – по вкусу;
– половина чайной ложки черного тмина;
– 3 – 4 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– половина чайной ложки соли;
– немного соли и перца – по вкусу.
Приготовление:
Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте маринад, смешав 150 миллилитров кипятка с уксусом, щепоткой соли и 2 столовыми ложками сахара. Залейте им лук и оставьте на 30 минут.
В отдельной миске смешайте натуральный йогурт, майонез и французскую горчицу. Добавьте измельченный укроп, черный тмин, щепотку соли и перца, тщательно перемешайте.
Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками и перемешайте с небольшим количеством подготовленного соуса.
Отваренный картофель натрите на крупной терке. Яичные белки и желтки также натрите отдельно в разные миски.
На дно салатника выложите слой тертого картофеля и смажьте его соусом. Далее выложите куриное мясо, маринованный лук, нарезанные соленые огурцы, тертые желтки и тертый сыр. Каждый слой пропитайте ложкой соуса.
Завершите салат слоем тертых белков, равномерно распределив их поверх блюда.
Приятного аппетита!
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