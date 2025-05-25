Сытно, вкусно и с ароматом уюта: пирог с ветчиной и грибами от Эктора

Пикантный пирог с ветчиной и грибами служит не только сытным перекусом, но и полноценным завтраком или ужином. Сочетание начинки со слоеным тестом обещает удовлетворить вкусы каждого.

Готовится просто, подходит как домашнее блюдо, которое не стыдно поставить на праздничный стол. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на шефа Эктора Хименеса-Браво. Читайте также На завтрак или перекус: сытные горячие сэндвичи с яйцом, которые изменят представление о бутербродах Пирог с ветчиной и грибами от Эктора Время: 1 час

1 час Порции: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста дрожжевого 500 граммов;

– 200 граммов ветчины;

– 1 лук желтый репчатый;

– 250 граммов шампиньонов;

– 20 миллилитров масла;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– 150 граммов сыра;

– соль, перец черный – по вкусу;

– 1 желток;

– 20 граммов кунжута белого. Приготовление: Лук очистите и нарежьте кубиками. Грибы порежьте небольшими кусочками. Обжарьте лук с грибами до золотистого цвета.

Ветчину нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к ней обжаренные грибы, соль, перец, сливки и натертый сыр. Перемешайте.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте один лист теста и присыпьте сверху мукой.

Выложите начинку на тесто. Сверху накройте вторым листом теста. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 30 – 40 минут до румяной корочки. Готово! Тоже будет смаковать: кабачковые маффины с ветчиной и сыром.