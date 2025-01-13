Как в лучших кондитерских: идеальный рецепт соленой карамели

13 января 2025, 17:39
Читати новину українською
Автор: Марта Касиянчук

Соленая карамель стала универсальным лакомством, которое имеет широкое признание среди сладкоежек. Этот универсальный ингредиент используется не только как добавка, но и занимает видное место в кондитерских изделиях и даже в сладких бутербродах.

Готовится соленая карамель в домашних условиях быстро, а хранится долго. Рецептом соленой карамели, как в кондитерской, делится 24 Канал со ссылкой на UApress. Попробуйте и уже не сможете остановиться!

Читайте также Ее невозможно не любить: рецепт творожной запеканки, как в детском саду и школе

Рецепт соленой карамели

  • Время: 15 – 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 100 граммов густых сливок;
– 1 столовая ложка соли.

Приготовление:

  1. Возьмите емкость без покрытия антипригарного типа, добавьте сахар и начинайте его растапливать, до густой коричневой массы. Тогда добавьте масло, и доведите до состояния однородности.
     
  2. Постепенно добавляйте сливки. Масса не должна кипеть, не допускайте образования пузырей. Держите смесь до 60 секунд и выключайте огонь.
     
  3. На финальном этапе добавляйте соль. Ее количество варьируйте по своему вкусу. Прежде чем подавать, немного остудите соленую карамель. Она станет густой и тягучей.

Приятного аппетита!

Понравился десерт? Тогда узнайте, как приготовить фисташковые шу.