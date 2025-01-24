Лучше сухариков и чипсов: древний рецепт украинских "соленых пальчиков"

Иногда случается, что хочется чего-то солененького, особенно когда речь идет о подаче салата. Соленые пальчики – это то, с чем не сравнится ни один магазинный снек.

Этот снек точно известен опытным украинским хозяйкам. Готовить его крайне легко, и он абсолютно ничем не уступит магазинным чипсам или сухарикам. 24 Канал предлагает сохранить рецепт "соленых пальчиков" от портала "Шуба". Не пропустите Не надо весов: сколько муки в одной ложке – как правильно отмерить Рецепт "соленых пальчиков" Время : 1 час

: 1 час Порций: 5 Ингредиенты:

– 200 граммов картофельного пюре;

– 300 граммов пшеничной муки;

– 200 граммов сливочного масла (73%);

– 1 куриное яйцо;

– 1/2 чайной ложки соли;

– сушеный тмин – по вкусу. Приготовление: Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, затем разомните его толкушкой или взбейте в блендере. Смешайте картофельное пюре с мукой, добавьте растопленное масло и соль. Замесите тесто, чтобы оно стало эластичным. Раскатайте тесто до средней толщины или сформируйте его в тонкую колбаску. Нарежьте на кусочки в форме пластинок или пальчиков. Выложите пальчики на противень и смажьте их взбитым яйцом. Посыпьте тмином или крупной солью. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Приятного аппетита! Результат будет идеальным: как сварить яйца без кипения воды.