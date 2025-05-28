Для салата или под киносеанс: готовим соленые сухарики, которые ничем не уступают магазинным

Домашние сухарики – простой и полезный вариант перекуса, и не только. И они точно превосходят магазинные аналоги.

Их можно добавлять в салат, ароматного супа или просто смаковать во время просмотра фильма. Как приготовить хрустящие и соленые сухарики в домашних условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA-Vestnik.

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Соленые сухарики

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– хлеб;

– любимые специи;

– масло – по вкусу.

Приготовление:

Хлеб порежьте на кубики, переложите в пакет, добавьте пряности, которые больше всего нравятся. Стоит добавить сушеный чеснок, сладкую паприку и смесь перцев.

Затем добавьте немного масла, пакет завяжите и хорошо его встряхните, чтобы равномерно распределилось.

Выложите будущие сухарики на противень и отправьте в духовку на 25 минут при температуре 170 – 180 градусов. Периодически помешивайте их.

Готово!

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