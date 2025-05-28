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28 мая, 14:17
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Для салата или под киносеанс: готовим соленые сухарики, которые ничем не уступают магазинным

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Домашние сухарики гораздо вкуснее тех, что продают в магазинах. Их еще и очень легко сделать.
  • Ингредиентов нужно всего 3, а приготовление занимает 30 минут.

Домашние сухарики – простой и полезный вариант перекуса, и не только. И они точно превосходят магазинные аналоги.

Их можно добавлять в салат, ароматного супа или просто смаковать во время просмотра фильма. Как приготовить хрустящие и соленые сухарики в домашних условиях рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA-Vestnik.

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Соленые сухарики

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– хлеб;
– любимые специи;
– масло – по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб порежьте на кубики, переложите в пакет, добавьте пряности, которые больше всего нравятся. Стоит добавить сушеный чеснок, сладкую паприку и смесь перцев.
     
  2. Затем добавьте немного масла, пакет завяжите и хорошо его встряхните, чтобы равномерно распределилось.
     
  3. Выложите будущие сухарики на противень и отправьте в духовку на 25 минут при температуре 170 – 180 градусов. Периодически помешивайте их.

Готово!

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