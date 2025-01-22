УКР РУС
22 января 2025, 15:55
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Они могут быть не только сладкими: рецепт соленых сырников, что не уступают ресторанным

Марта Касиянчук

Соленые сырники такие же вкусные, как и их сладкие собратья. Повара могут экспериментировать, добавляя в тесто разнообразные ингредиенты, включая зелень, шпинат, чеснок, лук и даже крабовые палочки.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на Shuba предлагает приготовить сырники с зеленым луком. На них уйдет немного времени, а результат порадует каждую хозяйку.

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Сырники с зеленым луком

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты: 
– 400 граммов сир домашний; 
– 2 яйца куриные; 
– 1 пучок зеленого лука; 
– 1 цедра лимона; 
– 50 граммов муки пшеничной; 
– соль – по вкусу.

Дополнительно:
– 30 граммов муки пшеничной; 
– 60 миллилитров масла подсолнечного рафинированного; 
– сметана 20% – по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске смешайте сыр, яйцо, соль и перец. Добавьте нарезанный зеленый лук и цедру и перемешайте.
     
  2. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, липкое тесто.
     
  3. В глубокую тарелку насыпьте дополнительную муку для обкатывания сырников. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло.
     
  4. Мокрыми руками сформируйте из теста шарики, слегка сдавите, придавая форму сырников, и тщательно обваляйте в муке.
     
  5. Выкладывайте сырники партиями на разогретую сковородку. Жарьте частями примерно 1,5 – 2 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
     
  6. Подавайте сырники в горячем виде со сметаной и щедрой порцией свежего лука.

Приятного аппетита!

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