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11 марта, 14:09
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Не сладким единым: готовим соленый чизкейк с красной рыбкой и крабовыми палочками

Марта Касиянчук

Чизкейк может быть не только десертом, но и полноценным соленым блюдом. В этом кулинарном творении прежде всего используется сливочный сыр "Филадельфия" в сочетании с традиционными крекерами.

Для начинки очень вкусно использовать красную рыбу и крабовые палочки. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фуд-блогера в Instagram @tania_desert.

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Соленый чизкейк с красной рыбой и крабовыми палочками

  • Время: 40 минут
  • Порции: 10

Ингредиенты для основы:
 250 граммов соленого крекера;
– 75 граммов свежего шпината;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 75 граммов сливочного масла.

Для начинки:
– 500 граммов крем-сыра "Филадельфия";
– пучок укропа;
– 1 огурец;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 200 граммов слабосоленого лосося.

Как приготовить соленый чизкейк: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для основы крекер, шпинат и масло измельчите в блендере до состояния крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.
     
  2. Выложите массу в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформируйте бортики, а затем дно.
     
  3. Уберите в холодильник пока будем готовить начинку.
     
  4. Для нее к крем-сыру добавьте нарезанные укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.
     
  5. Тщательно перемешайте и выложите в форму. Накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов или на ночь.
     
  6. Украсьте листьями салата или базилика, и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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