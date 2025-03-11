Не сладким единым: готовим соленый чизкейк с красной рыбкой и крабовыми палочками

Чизкейк может быть не только десертом, но и полноценным соленым блюдом. В этом кулинарном творении прежде всего используется сливочный сыр "Филадельфия" в сочетании с традиционными крекерами.

Для начинки очень вкусно использовать красную рыбу и крабовые палочки. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фуд-блогера в Instagram @tania_desert. Читайте также 10 минут – и сыты все: готовим на скорую руку сосиску в тесте Соленый чизкейк с красной рыбой и крабовыми палочками Время: 40 минут

40 минут Порции: 10 Ингредиенты для основы:

– 250 граммов соленого крекера;

– 75 граммов свежего шпината;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 75 граммов сливочного масла.



Для начинки:

– 500 граммов крем-сыра "Филадельфия";

– пучок укропа;

– 1 огурец;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 200 граммов слабосоленого лосося. Как приготовить соленый чизкейк: смотрите видео Приготовление: Для основы крекер, шпинат и масло измельчите в блендере до состояния крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте.

Выложите массу в разъемную форму с пергаментом и с помощью стакана сформируйте бортики, а затем дно.

Уберите в холодильник пока будем готовить начинку.

Для нее к крем-сыру добавьте нарезанные укроп и огурец без кожуры, разделенные на волокна крабовые палочки и нарезанный лосось.

Тщательно перемешайте и выложите в форму. Накройте пищевой пленкой и поместите в холодильник на несколько часов или на ночь.

Украсьте листьями салата или базилика, и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и эту вертуту с сыром и шпинатом.