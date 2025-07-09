9 июля, 12:31
Сосиска в лаваше за 10 минут: рецепт, который выручит в нужный момент
Основні тези
- Сосиска бывает не только в дрожжевом тесте. Почему бы не завернуть ее в лаваш?
- Такая сосиска в лаваше готовится за 10 минут, а в результате – все сыты и довольны.
В быстротечном мире, где время имеет решающее значение, все большую популярность приобретают быстрые и вкусные варианты еды. И сосиски в лаваше – становятся идеальным выбором.
Этот вкусный перекус или завтрак можно приготовить всего за 10 минут и с минимальным количеством ингредиентов. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Эктора Хименеса-Браво.
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Сосиска в лаваше
- Время: 10 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 5 лавашей;
– 5 сосисок;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 яйца;
– 100 граммов панировочных сухарей.
Приготовление:
- Сыр натрите на мелкой терке. На край каждого куска лаваша выложите немного сыра и сосиску. Заверните плотным рулетом.
- Окуните каждый рулет во взбитые яйца, затем обкатайте в сухарях.
- Жарьте в большом количестве разогретого масла до румяной корочки.
Готово!
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