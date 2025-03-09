10 минут – и сыты все: готовим на скорую руку сосиску в тесте

Очень аппетитные сосиски в тесте легко готовятся и быстро съедаются. Это блюдо точно не останется на второй день.

Приготовить ее можно не только в слоеном тесте, но и в популярном тесте фило. Именно таким рецептом сосисок в тесте делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Сосиска в тесте в духовке в духовке

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 100 граммов теста фило;

– 6 сосисок;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– 30 граммов сливочного масла;

– кунжут.

Приготовление:

Смажьте пласт теста растопленным сливочным маслом, выложите сверху второй пласт и снова смажьте маслом. Повторите, чтобы получилось 4 слоя. Разрежьте на порционные части.

Посыпьте каждую тертым сыром, положите сосиску и заверните, поворачивая края. Закрепите края теста взбитым яйцом.

Обмакните сосиску в тесте во взбитом яйце, выложите на лист с пергаментом швом вниз.

Посыпьте сверху кунжутом и отправьте в разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут.

Приятного аппетита!

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