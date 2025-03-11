Не отличить от ресторанного: идеальный соус "Цезарь" всего за 10 минут

Каждая хозяйка вносит в популярный салат "Цезарь" свой уникальный вкус. Однако, ключ к успеху салата лежит в одном важном компоненте – соусе. Правильная ароматная заправка поднимет салат на новую высоту.

Ловите рецепт лучшего домашнего соуса "Цезарь" от 24 Канала со ссылкой на Shuba. Он насыщенный, нежный и содержит настоящие анчоусы! Читайте также 10 минут и готово: готовим натуральный майонез без яиц, который не будет вредить фигуре Домашний соус "Цезарь" Время: 10 минут

10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 желток;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 граммов анчоусов;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 150 граммов оливкового масла;

– 20 граммов тертого пармезана. Приготовление: В глубокую миску или чашу блендера выложите желток, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.

Анчоусы перебейте блендером до однородной массы, добавьте в соус и перемешайте.

Активно взбивайте венчиком или блендером, постепенно добавляя масло тонкой струйкой, чтобы образовалась густая эмульсия.

Добавьте к соусу тертый пармезан и перемешайте до однородной консистенции.

Оставьте соус настояться в холодильнике на 15 минут – так он станет еще ароматнее. Готово! Тоже вкусно: идеальный соус для шаурмы.