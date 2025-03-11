11 марта, 17:30
Не отличить от ресторанного: идеальный соус "Цезарь" всего за 10 минут
Каждая хозяйка вносит в популярный салат "Цезарь" свой уникальный вкус. Однако, ключ к успеху салата лежит в одном важном компоненте – соусе. Правильная ароматная заправка поднимет салат на новую высоту.
Ловите рецепт лучшего домашнего соуса "Цезарь" от 24 Канала со ссылкой на Shuba. Он насыщенный, нежный и содержит настоящие анчоусы!
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Домашний соус "Цезарь"
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 желток;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов анчоусов;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 150 граммов оливкового масла;
– 20 граммов тертого пармезана.
Приготовление:
- В глубокую миску или чашу блендера выложите желток, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль, перец и перемешайте.
- Анчоусы перебейте блендером до однородной массы, добавьте в соус и перемешайте.
- Активно взбивайте венчиком или блендером, постепенно добавляя масло тонкой струйкой, чтобы образовалась густая эмульсия.
- Добавьте к соусу тертый пармезан и перемешайте до однородной консистенции.
- Оставьте соус настояться в холодильнике на 15 минут – так он станет еще ароматнее.
Готово!
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