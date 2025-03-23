С магазинным не сравнить: готовим знаменитый соус "Песто" всего за 3 минуты

Соус "Песто" – классический итальянский соус, который завоевал мировую популярность благодаря своему насыщенному вкусу и кулинарной универсальности. Он изготавливается из свежего базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и сыра пармезан.

"Песто" дополняет разнообразные блюда – им можно заправлять пасту, дополнять пиццу, использовать как маринад для мяса или рыбы и даже просто намазывать на гренки. Рецептом соуса "Песто" делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @viktoria.panasiuk.

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Соус "Песто" – рецепт

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов базилика;

– 80 граммов кешью;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров оливкового масла (регулируйте консистенцию по желанию);

– 100 граммов пармезана;

– соль, перец – по вкусу.

Как приготовить соус "Песто" дома: смотрите видео

Приготовление:

Базилик помойте и выложите в блендер.

Добавьте орехи, чеснок и перебейте.

Добавьте тертый сыр, масло и еще раз перебейте. Соус "Песто" готов.

Приятного аппетита!

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