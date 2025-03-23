С магазинным не сравнить: готовим знаменитый соус "Песто" всего за 3 минуты
Соус "Песто" – классический итальянский соус, который завоевал мировую популярность благодаря своему насыщенному вкусу и кулинарной универсальности. Он изготавливается из свежего базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орешков и сыра пармезан.
"Песто" дополняет разнообразные блюда – им можно заправлять пасту, дополнять пиццу, использовать как маринад для мяса или рыбы и даже просто намазывать на гренки. Рецептом соуса "Песто" делится 24 Канал со ссылкой на Instagram @viktoria.panasiuk.
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Соус "Песто" – рецепт
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 50 граммов базилика;
– 80 граммов кешью;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров оливкового масла (регулируйте консистенцию по желанию);
– 100 граммов пармезана;
– соль, перец – по вкусу.
Как приготовить соус "Песто" дома: смотрите видео
Приготовление:
- Базилик помойте и выложите в блендер.
- Добавьте орехи, чеснок и перебейте.
- Добавьте тертый сыр, масло и еще раз перебейте. Соус "Песто" готов.
Приятного аппетита!
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