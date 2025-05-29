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29 мая, 17:31
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К рыбе, мясу и холодным закускам: готовим соус "Тартар" за 5 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Соус "Тартар" готовится за 5 минут путем смешивания простых ингредиентов в блендере.
  • Соус в результате удивит своим нежным и одновременно кисловатым вкусом.

Домашний соус "Тартар" – ароматное дополнение к разнообразным холодным закускам, мясу, рыбе и морепродуктам. Он способен подчеркнуть вкус любого блюда.

Для его приготовления просто надо соединить все ингредиенты в блендере, взбить до однородной консистенции и наслаждаться. Рецептом соуса "Тартар" делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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    Соус "Тартар"

    • Время: 5 минут
    • Порции: 1

    Ингредиенты:
    – 3 – 4 маринованных огурца;
    – 1 яйцо;
    – 0,5 чайной ложки горчицы;
    – 100 миллилитров сметаны или майонеза;
    – зелень – по вкусу;
    – 2 чайные ложки лимонного сока;
    – соль, специи – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Огурцы порежьте мелко или перебейте в блендере.
       
    2. Смешайте яйцо, горчицу, сметану или майонез. Добавьте к смеси измельченную свежую зелень. В конце добавьте лимонный сок, соль и специи.
       
    3. Соус готов, лучше готовить его для потребления сразу и на раз.

    Приятного аппетита!

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