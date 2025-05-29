К рыбе, мясу и холодным закускам: готовим соус "Тартар" за 5 минут

Домашний соус "Тартар" – ароматное дополнение к разнообразным холодным закускам, мясу, рыбе и морепродуктам. Он способен подчеркнуть вкус любого блюда.

Для его приготовления просто надо соединить все ингредиенты в блендере, взбить до однородной консистенции и наслаждаться. Рецептом соуса "Тартар" делится 24 Канал со ссылкой на News24.

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Соус "Тартар"

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 – 4 маринованных огурца;

– 1 яйцо;

– 0,5 чайной ложки горчицы;

– 100 миллилитров сметаны или майонеза;

– зелень – по вкусу;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– соль, специи – по вкусу.

Приготовление:

Огурцы порежьте мелко или перебейте в блендере.

Смешайте яйцо, горчицу, сметану или майонез. Добавьте к смеси измельченную свежую зелень. В конце добавьте лимонный сок, соль и специи.

Соус готов, лучше готовить его для потребления сразу и на раз.

Приятного аппетита!

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