Дети будут в восторге: готовим трендовые спагетти-панкейки с TikTok

Кулинарный тренд, набирающий обороты в TikTok, – спагетти-блины. Хотя эти уникальные блины сохраняют тот же вкус, что и традиционные, их нетрадиционный вид открывает новые возможности для кулинарных экспериментов.

Они быстро готовятся и могут быть как солеными, так и сладкими. Рецептом спагетти-панкейков делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @safaamourad1. Читайте также Пальчики оближешь: самое простое "Птичье молоко" – без выпекания и теста Как приготовить спагетти-панкейки? Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 250 граммов рисовой муки;

– 1 столовая ложка кокосового сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки соды пищевой 1/2 чайной ложки;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1 яйцо;

– 3/4 стакана молока;

– 1 столовая ложка масла топленого. Как приготовить трендовое блюдо: смотрите видео Приготовление: Отдельно смешайте сухие ингредиенты, отдельно – влажные. После этого соедините их в одной посуде.

Перелейте готовую смесь в кондитерский мешок. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом.

Выдавите тонкие полоски-завитки из кондитерского мешка на сковородку. Жарьте каждый завиток до золотистой корочки с обеих сторон.

Сверху полейте панкейки-спагетти растопленным черным шоколадом или джемом или посыпьте фруктами и ягодами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: оладьи, что не падают.