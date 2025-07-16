Дети будут в восторге: готовим трендовые спагетти-панкейки с TikTok
- Спагетти-панкейки стали популярными в TikTok и Instagram – выглядят как паста, но на вкус как обычные блины.
- Их можно готовить сладкими или солеными. Особенно нравится такое блюдо детям.
Кулинарный тренд, набирающий обороты в TikTok, – спагетти-блины. Хотя эти уникальные блины сохраняют тот же вкус, что и традиционные, их нетрадиционный вид открывает новые возможности для кулинарных экспериментов.
Они быстро готовятся и могут быть как солеными, так и сладкими. Рецептом спагетти-панкейков делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @safaamourad1.
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Как приготовить спагетти-панкейки?
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 250 граммов рисовой муки;
– 1 столовая ложка кокосового сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соды пищевой 1/2 чайной ложки;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1 яйцо;
– 3/4 стакана молока;
– 1 столовая ложка масла топленого.
Как приготовить трендовое блюдо: смотрите видео
Приготовление:
- Отдельно смешайте сухие ингредиенты, отдельно – влажные. После этого соедините их в одной посуде.
- Перелейте готовую смесь в кондитерский мешок. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом.
- Выдавите тонкие полоски-завитки из кондитерского мешка на сковородку. Жарьте каждый завиток до золотистой корочки с обеих сторон.
- Сверху полейте панкейки-спагетти растопленным черным шоколадом или джемом или посыпьте фруктами и ягодами.
Приятного аппетита!
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