Нежно, полезно и быстро: идеальный рецепт спаржи с бешамелем

Спаржа достигает новых кулинарных вершин в сочетании с нежным соусом бешамель. Это замечательный, легкий и быстрый ужин, или дополнение к мясу или рыбе.

Гурманам точно понравится эта спаржа с сырной бешамелью. Рецептом вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину. Читайте также Эта закуска в слоеном тесте станет звездой стола: рецепт, который будут умолять все подруги Спаржа с соусом бешамель Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 6 штук спаржи;

– 300 миллилитров молока;

– 30 граммов муки;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль, перец – по вкусу;

– щепотка мускатного ореха;

– твердый сыр (пармезан, пекорино, грюйер) – по вкусу. Приготовление: Спаржу зачистите, обрежьте кончики, отварите в подсоленной воде 3 – 4 минуты.

В сотейнике растопите масло, добавьте муку, перемешайте и поджарьте несколько минут. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавьте горсть тертого сыра. Варите до легкого загустения.

Бешамель выложите на низ формы для выпекания, сверху спаржу и притрусите сыром.

Запекайте в духовке при 200 градусов в течение 10 – 15 минут. Когда будет виднеться румяная корочка – готово. Приятного аппетита! Интересно: идеальный рис в микроволновке.