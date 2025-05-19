19 мая, 14:10
Нежно, полезно и быстро: идеальный рецепт спаржи с бешамелем
Спаржа достигает новых кулинарных вершин в сочетании с нежным соусом бешамель. Это замечательный, легкий и быстрый ужин, или дополнение к мясу или рыбе.
Гурманам точно понравится эта спаржа с сырной бешамелью. Рецептом вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.
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Спаржа с соусом бешамель
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 6 штук спаржи;
– 300 миллилитров молока;
– 30 граммов муки;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль, перец – по вкусу;
– щепотка мускатного ореха;
– твердый сыр (пармезан, пекорино, грюйер) – по вкусу.
Приготовление:
- Спаржу зачистите, обрежьте кончики, отварите в подсоленной воде 3 – 4 минуты.
- В сотейнике растопите масло, добавьте муку, перемешайте и поджарьте несколько минут. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
- Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавьте горсть тертого сыра. Варите до легкого загустения.
- Бешамель выложите на низ формы для выпекания, сверху спаржу и притрусите сыром.
- Запекайте в духовке при 200 градусов в течение 10 – 15 минут. Когда будет виднеться румяная корочка – готово.
Приятного аппетита!
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