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19 мая, 14:10
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Нежно, полезно и быстро: идеальный рецепт спаржи с бешамелем

Марта Касиянчук

Спаржа достигает новых кулинарных вершин в сочетании с нежным соусом бешамель. Это замечательный, легкий и быстрый ужин, или дополнение к мясу или рыбе.

Гурманам точно понравится эта спаржа с сырной бешамелью. Рецептом вкусного блюда делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Валерию Матрохину.

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Спаржа с соусом бешамель

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 6 штук спаржи;
– 300 миллилитров молока;
– 30 граммов муки;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль, перец – по вкусу;
– щепотка мускатного ореха;
– твердый сыр (пармезан, пекорино, грюйер) – по вкусу.

Приготовление:

  1. Спаржу зачистите, обрежьте кончики, отварите в подсоленной воде 3 – 4 минуты.
     
  2. В сотейнике растопите масло, добавьте муку, перемешайте и поджарьте несколько минут. Тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
     
  3. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Добавьте горсть тертого сыра. Варите до легкого загустения.
     
  4. Бешамель выложите на низ формы для выпекания, сверху спаржу и притрусите сыром.
     
  5. Запекайте в духовке при 200 градусов в течение 10 – 15 минут. Когда будет виднеться румяная корочка – готово.

Приятного аппетита!

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