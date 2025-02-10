В разы лучше, чем в магазине: как сделать ароматные сухарики для салатов и супов

Когда нужны ароматные сухарики – не стоит одеваться и идти в магазин. Вы легко справитесь сами, а результат будет куда лучше, чем вы ожидали.

Хрустящие сухарики – это отличное дополнение к супам, салатам или даже самостоятельная закуска. Приготовить их дома совсем не сложно, а результат вас приятно удивит, тем более, что получится куда экономнее, чем покупать их в магазине. 24 Канал советует обязательно сохранить рецепт от Prosto Way. Не пропустите Пока не вернулось тепло: рецепт глинтвейна от Ярославского – вкусно и согревает Рецепт ароматных сухариков Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов хлеба;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– сушеный чеснок, паприка, орегано;

– щепотка соли. Приготовление: Нарежьте хлеб кубиками среднего размера. Смешайте оливковое масло с солью и специями. Хорошо перемешайте хлеб с маслом. Разложите хлеб на противень и выпекайте 10 – 15 минут при 180 градусах. Периодически перемешивайте сухарики, чтобы они равномерно приготовились. Если не используете сухарики сразу, то дайте им остыть и храните в герметичном контейнере до 2 недель. Приятного аппетита! Чай получится идеальным: китайский секрет удачного напитка.