Суп харчо согреет и насытит: готовим сейчас, который сейчас уместен как никогда
- Суп харчо – популярное грузинское блюдо, известное своим вкусом и сытностью.
- Основные ингредиенты включают говяжьи ребра, картофель, морковь, лук, помидоры, аджику, соус ткемали, томатную пасту и специи.
Пока украинские энергетики и коммунальщики неутомимо колдуют над возвращением комфорта, важно уметь согреться и насытиться без лишних усилий. Знаменитый суп харчо обеспечивает именно такой результат.
Суп харчо – одна из главных звезд грузинской кухни, которая славится непревзойденным вкусом и сытностью блюд. Он очень прост в приготовлении и согреет даже в лютый мороз, который сейчас царит за окном, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Как приготовить суп харчо?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 – 6 говяжьих ребер;
– 2 картофеля;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 2 помидора;
– 1 столовая ложка аджики;
– 2 столовые ложки соуса ткемали;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 2 столовая ложка хмели-сунели;
– 1 лавровый лист;
– 100 граммов риса;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– сливочное масло.
Приготовление:
Приготовление:
- Залейте говяжьи ребра холодной водой, добавьте лавровый лист и поставьте вариться на средний огонь.
- После закипания снимайте пену и варите примерно 20 – 30 минут.
- На сливочном масле слегка обжарьте мелко нарезанный лук, морковь и очищенный от кожуры помидор.
- Добавьте немного томатной пасты и аджики, влейте несколько ложек бульона и перемешайте до однородной консистенции.
- Достаньте ребра из кастрюли, отделите мясо от костей и нарежьте кусочками.
- В бульон выложите зажарку, добавьте немного ткемали и нарезанный картофель.
- Верните мясо обратно, всыпьте рис, приправьте солью, перцем и хмели-сунели. Варите на среднем огне до готовности картофеля и риса.
- В конце выдавите чеснок через пресс, добавьте измельченную зелень, перемешайте и снимите с плиты.
- Дайте супу настояться не менее 15 минут – и можете подавать к столу.
Нужно ли снимать пену с бульона?
Этот спор длится давно, однако все же лучше избавляться от пены, которая образуется на бульоне. Она не вредна, но портит эстетику блюда, пишет Onet.
Без пены бульон будет более прозрачным и без выраженного "мясного" привкуса. Кроме того, бульон без пены дольше хранится в холодильнике – а в нынешних условиях это серьезный аргумент.
