Эта закуска в слоеном тесте станет звездой стола: рецепт, который будут умолять все подруги

Запеченный бри или камамбер в слоеном тесте – замечательный кулинарный тренд, который становится идеальной закуской для трапезы. Это блюдо настолько фантастическое на вкус, что разлетится за мгновение.

При разрезании слоеного теста бри будет плавно вытекать, напоминая раскаленную лаву. Не теряйте времени – приступайте к приготовлению. Рецептом бри в слоеном тесте делится 24 Канал со ссылкой на DailyNews. Читайте также Как в McDonald's: готовим дома камамбер фри, который идеально тянется Бри в слоеном тесте Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 125 граммов сыра бри или камамбер;

– 250 граммов слоеного бездрожжевого теста;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка семян;

– розмарин;

– черный молотый перец – по вкусу. Приготовление: Чеснок нарежьте тонкими ломтиками. Сыр разрежьте поперек, положите чеснок, посыпьте розмарином или прованскими травами, полейте маслом и верните на место отрезанный сыр.

Раскатайте размороженное тесто и положите сыр. Накройте свободной частью теста и защипните со всех сторон. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте семенами или кунжутом.

Запекайте сыр на противне с пергаментом при температуре 190 градусов примерно 25 – 30 минут. Но ориентируйтесь по наличию румяной корочки на тесте.

Сразу горячую закуску не подавайте, потому что сыр будет слишком расплавленный. Дайте постоять в течение 10 минут, а потом угощайте с гренками. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: мясной рулет в духовке.