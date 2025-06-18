Эти не разлезутся и не пригорят: готовим идеальные сырники без муки и манки

Многие хозяйки избегают приготовления сырников из-за их растекания на сковородке, подгорания или забитости. Однако, эти проблемы не являются непреодолимыми, поскольку существуют эффективные решения, которые позволяют каждый раз получать идеальные сырники.

И альтернатива – рецепт без муки и манки. Такие сырники держат форму, имеют нежную структуру и при этом не горят. 24 Канал со ссылкой на Добрые Новости рассказывает, как приготовить идеальные сырники.

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Сырники без муки и манки

Время: 25 минут

25 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 300 граммов более сухого творога 5 – 9%;

– 1 яйцо;

– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– ванилин или ванильный сахар – по вкусу;

– щепотка соли;

– растительное масло – для жарки.

Приготовление:

В миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и ванилин до однородной массы. Тщательно перемните вилкой или пробейте блендером.

Добавьте крахмал, потому что именно он свяжет массу и позволит сырникам держать форму, теперь сформируйте сырники влажными руками. Если тесто кажется липким, осторожно обваляйте в небольшом количестве крахмала.

Жарьте на сковородке с минимальным количеством масла на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

После жарки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте со сметаной и любимыми ягодами.

Приятного аппетита!

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