Эти не разлезутся и не пригорят: готовим идеальные сырники без муки и манки
- У каждой хозяйки должен быть свой коронный рецепт сырников. Кто-то готовит их с мукой, другие добавляют манку, а те, кто знают все хитрости – без обоих ингредиентов.
- Время приготовления таких сырников – 25 минут, а в результате получите блюдо, которое держит форму, имеет нежную структуру и не подгорает.
Многие хозяйки избегают приготовления сырников из-за их растекания на сковородке, подгорания или забитости. Однако, эти проблемы не являются непреодолимыми, поскольку существуют эффективные решения, которые позволяют каждый раз получать идеальные сырники.
И альтернатива – рецепт без муки и манки. Такие сырники держат форму, имеют нежную структуру и при этом не горят. 24 Канал со ссылкой на Добрые Новости рассказывает, как приготовить идеальные сырники.
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Сырники без муки и манки
- Время: 25 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 300 граммов более сухого творога 5 – 9%;
– 1 яйцо;
– 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– ванилин или ванильный сахар – по вкусу;
– щепотка соли;
– растительное масло – для жарки.
Приготовление:
- В миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и ванилин до однородной массы. Тщательно перемните вилкой или пробейте блендером.
- Добавьте крахмал, потому что именно он свяжет массу и позволит сырникам держать форму, теперь сформируйте сырники влажными руками. Если тесто кажется липким, осторожно обваляйте в небольшом количестве крахмала.
- Жарьте на сковородке с минимальным количеством масла на среднем огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
- После жарки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте со сметаной и любимыми ягодами.
Приятного аппетита!
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