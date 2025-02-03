Станут фаворитом: Кацурин показал, как легко приготовить сырники "Три молока"

Сырники популярны как среди детей, так и среди взрослых. Они считаются идеальным вариантом для завтрака, поскольку имеют не только высокую питательную ценность, но и пользу для организма.

Существует множество вариантов приготовления сырников, на любой вкус, и среди них – "Три молока". Ресторатор и food-блогер Миша Кацурин поделился рецептом таких сырников, пишет 24 Канал. Читайте также Вкусно и тем, кто думал, что не любит: рецепт тыквенной каши Сырники "Три молока" Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 Ингредиенты для теста:

– 300 граммов творога жирностью 10% кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– соль.



Для кремов:

– 250 миллилитров жирных сливок;

– 50 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов сгущенного молока;

– 100 граммов крем-сыра;

– 100 миллилитров ряженки;

– 50 граммов вареного сгущенного молока;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– пшеничная мука;

– орех фундук. Приготовление: Взбейте блендером творог, яйцо, манную крупу, ванильный и обычный сахар, соль. Накройте смесь пленкой и оставьте на 30 минут.

Сформируйте сырники и присыпьте их мукой. Пожарьте изделия на сливочном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Для первого крема взбейте венчиком или миксером сливки и сахарную пудру. Добавьте туда крем-сыр, сгущенное молоко и перемешайте.

Для второго – смешайте до однородной консистенции сливки, ряженку и вареную сгущенку.

Выложите на тарелку сырники и поочередно полейте сначала первым кремом, потом вторым и сверху посыпьте крошкой из орехов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и нежную творожную запеканку без муки.