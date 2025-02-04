Идеально на закуску: рецепт хрустящих сырных палочек на сковороде
Жареный сыр – на гриле или на сковороде – замечательное блюдо для тех, кто любит простую и неприхотливую в приготовлении пищу. Его будет вкусно подать на стол как для угощения гостей, так и посмаковать в будничный вечер.
Приготовить сырные палочки можно на сковороде всего за 30 минут. Нужно желание и обычные продукты, которые есть в каждом холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.
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Сырные палочки на сковороде
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 400 граммов муки;
– 2 яйца;
– 100 граммов творога;
– 100 граммов зелени;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды.
Приготовление:
- Просейте муку. Влейте кефир и добавьте яйца, соль и соду.
- В массу всыпьте тертый сыр. Зелень возьмите на свой выбор: петрушка, укроп или зеленый лук. Замесите тесто.
- Теперь выложите тесто на стол и раскатайте его в пласт. Он не должен быть тонким. Теперь разрежьте его на ровные палочки.
- Разогрейте сковороду с маслом и отправляйте жариться до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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