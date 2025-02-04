Идеально на закуску: рецепт хрустящих сырных палочек на сковороде

Жареный сыр – на гриле или на сковороде – замечательное блюдо для тех, кто любит простую и неприхотливую в приготовлении пищу. Его будет вкусно подать на стол как для угощения гостей, так и посмаковать в будничный вечер.

Приготовить сырные палочки можно на сковороде всего за 30 минут. Нужно желание и обычные продукты, которые есть в каждом холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua. Читайте также Идеальные для "похрустеть" вечером: хрустящие сухарики, которые в 1000 раз лучше магазинных Сырные палочки на сковороде Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира;

– 400 граммов муки;

– 2 яйца;

– 100 граммов творога;

– 100 граммов зелени;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка соды. Приготовление: Просейте муку. Влейте кефир и добавьте яйца, соль и соду.

В массу всыпьте тертый сыр. Зелень возьмите на свой выбор: петрушка, укроп или зеленый лук. Замесите тесто.

Теперь выложите тесто на стол и раскатайте его в пласт. Он не должен быть тонким. Теперь разрежьте его на ровные палочки.

Разогрейте сковороду с маслом и отправляйте жариться до золотистой корочки. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда узнайте, как приготовить ледянки из капусты и свеклы.