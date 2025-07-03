3 июля, 12:37
Разлетаются, как горячие пирожки: готовим хрустящие сырные шарики, которые всегда в тренде
Среди закусок сырные шарики производят большое впечатление. Это пикантное лакомство не только нравится гостям, но и исчезает с тарелок с удивительной скоростью.
Внешне они хрустящие, а внутри тягучий сыр – просто и вкусно. Как приготовить сырные шарики рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Хрустящие творожные шарики
- Время: 20 минут
- Порции: по желанию
Ингредиенты:
– твердый сыр;
– чипсы;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка молока;
– мука;
– растительное масло.
Приготовление:
- Ингредиенты по количеству возьмите по собственному усмотрению. Твердый сыр натрите на терке. Яйцо взбейте вилкой с молоком. Чипсы измельчите на крошки.
- Из натертого сыра сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, затем в молочно-яичной смеси и в чипсах.
- Налейте в небольшую кастрюльку растительное масло. Доведите до кипения и положите шарики для обжарки до золотистой корочки.
Готово!
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