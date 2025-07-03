Разлетаются, как горячие пирожки: готовим хрустящие сырные шарики, которые всегда в тренде

Среди закусок сырные шарики производят большое впечатление. Это пикантное лакомство не только нравится гостям, но и исчезает с тарелок с удивительной скоростью.

Внешне они хрустящие, а внутри тягучий сыр – просто и вкусно. Как приготовить сырные шарики рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press. Читайте также Невероятная вкуснятина: готовим на завтрак многоуровневый горячий сэндвич Хрустящие творожные шарики Время: 20 минут

20 минут Порции: по желанию Ингредиенты:

– твердый сыр;

– чипсы;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка молока;

– мука;

– растительное масло. Приготовление: Ингредиенты по количеству возьмите по собственному усмотрению. Твердый сыр натрите на терке. Яйцо взбейте вилкой с молоком. Чипсы измельчите на крошки.

Из натертого сыра сформируйте шарики. Обваляйте их в муке, затем в молочно-яичной смеси и в чипсах.

Налейте в небольшую кастрюльку растительное масло. Доведите до кипения и положите шарики для обжарки до золотистой корочки. Готово! Тоже приготовьте: итальянский "Тартар" с томатами и буратой.