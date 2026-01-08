Укр Рус
8 января, 21:24
2

Готовим идеальное тесто для пиццы на минералке: вы больше никогда не захотите ее покупать

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Секрет идеального теста для пиццы - в использовании минеральной воды.
  • Газированная вода обеспечивает рыхлость теста благодаря пузырькам, действующих как природный разрыхлитель, и делает его эластичным из-за содержания кальция и магния.

Пицца одно из любимых лакомств, но удачное тесто всегда было той еще морокой. Теперь вы забудете о ней навсегда.

Нежное тесто и воздушные бортики – один из главных секретов идеальной пиццы, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Przepisy Aleksandry и порадовать себя любимым блюдом.

Как сделать удачное тесто на пиццу?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты
– 3 стакана пшеничной муки; 
– 1 стакан газированной воды; 
– 4 столовые ложки оливкового масла; 
– 1 куриное яйцо; 
– 0,5 чайной ложки соли; 
– 0,5 столовой ложки сахара; 
– 0,5 чайной ложки пищевой соды.

Тесто – главный секрет идеальной пиццы / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. В большую миску просейте пшеничную муку, добавьте соль, сахар и соду, хорошо перемешайте сухие ингредиенты.
  2. В отдельной миске соедините яйцо, газированную минеральную воду и масло, перемешайте до однородности.
  3. Полученную жидкую смесь влейте в муку и замешайте мягкое, вязкое тесто.
  4. Постепенно добавьте остальную муку и вымесите эластичное тесто. При необходимости подсыпьте еще немного муки, но тесто должно оставаться мягким, не крутым.
  5. Тесто готово – можно сразу использовать для приготовления пиццы.

Почему на минералке тесто получается удачным?

Весь секрет – в пузырьках. Они действуют как естественный разрыхлитель, поэтому тесто получается воздушным, рассказывает Kuchnia.

Еще одно преимущество – эластичность. Кальций и магний крепче связывают белок в муке, поэтому с тестом легко работать.

