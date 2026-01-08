Готовим идеальное тесто для пиццы на минералке: вы больше никогда не захотите ее покупать
- Секрет идеального теста для пиццы - в использовании минеральной воды.
- Газированная вода обеспечивает рыхлость теста благодаря пузырькам, действующих как природный разрыхлитель, и делает его эластичным из-за содержания кальция и магния.
Пицца одно из любимых лакомств, но удачное тесто всегда было той еще морокой. Теперь вы забудете о ней навсегда.
Нежное тесто и воздушные бортики – один из главных секретов идеальной пиццы, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Przepisy Aleksandry и порадовать себя любимым блюдом.
Как сделать удачное тесто на пиццу?
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 3 стакана пшеничной муки;
– 1 стакан газированной воды;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 куриное яйцо;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 столовой ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки пищевой соды.
Тесто – главный секрет идеальной пиццы / Фото Pixabay
Приготовление:
- В большую миску просейте пшеничную муку, добавьте соль, сахар и соду, хорошо перемешайте сухие ингредиенты.
- В отдельной миске соедините яйцо, газированную минеральную воду и масло, перемешайте до однородности.
- Полученную жидкую смесь влейте в муку и замешайте мягкое, вязкое тесто.
- Постепенно добавьте остальную муку и вымесите эластичное тесто. При необходимости подсыпьте еще немного муки, но тесто должно оставаться мягким, не крутым.
- Тесто готово – можно сразу использовать для приготовления пиццы.
Почему на минералке тесто получается удачным?
Весь секрет – в пузырьках. Они действуют как естественный разрыхлитель, поэтому тесто получается воздушным, рассказывает Kuchnia.
Еще одно преимущество – эластичность. Кальций и магний крепче связывают белок в муке, поэтому с тестом легко работать.
