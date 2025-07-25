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25 июля, 17:29
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Тонкие блины "3 стакана", что не рвутся: по этому рецепту выйдут даже у чайников

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Тонкие блины "3 стакана" – это простой рецепт блинов, где используются четкие пропорции ингредиентов: стакан молока, стакан кипятка, стакан муки.
  • Этот рецепт гарантирует, что тесто будет нежным и эластичным. А главное – эти блины не рвутся.

Тонкие и ароматные блины считаются вершиной блюд из теста. Чтобы они получились вкусные, а главное не рвались, надо придерживаться точных пропорций и добавлять в тесто кипяток и растительное масло.

Здесь на кулинарную арену выходит знаменитый рецепт блинов "Три стакана", которые славятся своей тонкостью. Как их приготовить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.

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Как приготовить тонкие блины "Три стакана"?

  • Время: 35 минут
  • Порции: 10

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 стакан молока;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан кипятка;
– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, соль, сахар, пол стакана молока и пол стакана муки.
     
  2. Добавьте остаток молока и муки – перемешайте и влейте кипяток. В конце – масло, перемешайте.
     
  3. Жарьте блины на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с любимыми джемами и фруктами.

Приятного аппетита!

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