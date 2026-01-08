Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты 10 минут – и торт готов: как сделать шедевр из 3 ингредиентов без выпекания
8 января, 06:02
2

10 минут – и торт готов: как сделать шедевр из 3 ингредиентов без выпекания

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Торт без выпекания пригодится каждой хозяйке.
  • Для него нужны самые простые ингредиенты, поэтому десерт получается очень бюджетным.

Вкусный и удивительно красивый торт –это легче, чем кажется. Главное правильно подобранные ингредиенты и процессы.

Когда времени в обрез, да еще и света нет – играться с выпеканием совсем не хочется. Но это не значит, что придется отказывать себе в сладеньком – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от портала "Господинька".

Как приготовить торт без выпекания?

  • Время: 10 минут + застывание
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 700 миллилитров сметаны;
– 4 столовые ложки сахара;
– 700 граммов пряников;
шоколадная глазурь: 
– 25 миллилитров молока;
– 25 граммов сливочного масла;
– 50 граммов черного шоколада.

Легко и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Сметану взбиваем с сахаром, чтобы масса стала гладкой.
  2. Пряники нарезаем кусками и аккуратно перемешиваем.
  3. Выкладываем массу в глубокую форму и разравниваем.
  4. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь в холодильнике.
  5. Топим шоколад с маслом и молоком и украшаем торт.

Как правильно взбивать сметану?

Для десертов выбирайте жирный продукт. Можно процедить ее через марлю в холодильнике на несколько часов, советует Beszamel.

Сметана, посуда и даже венчики миксера должны быть хорошо охлажденными. Тогда крем получится густым, нежным и воздушным.

