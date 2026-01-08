10 минут – и торт готов: как сделать шедевр из 3 ингредиентов без выпекания

Вкусный и удивительно красивый торт –это легче, чем кажется. Главное правильно подобранные ингредиенты и процессы.

Когда времени в обрез, да еще и света нет – играться с выпеканием совсем не хочется. Но это не значит, что придется отказывать себе в сладеньком – 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом от портала "Господинька".

Как приготовить торт без выпекания?

Время : 10 минут + застывание

Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 миллилитров сметаны;

– 4 столовые ложки сахара;

– 700 граммов пряников;

шоколадная глазурь:

– 25 миллилитров молока;

– 25 граммов сливочного масла;

– 50 граммов черного шоколада.

Легко и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

Сметану взбиваем с сахаром, чтобы масса стала гладкой. Пряники нарезаем кусками и аккуратно перемешиваем. Выкладываем массу в глубокую форму и разравниваем. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь в холодильнике. Топим шоколад с маслом и молоком и украшаем торт.

Как правильно взбивать сметану?

Для десертов выбирайте жирный продукт. Можно процедить ее через марлю в холодильнике на несколько часов, советует Beszamel.

Сметана, посуда и даже венчики миксера должны быть хорошо охлажденными. Тогда крем получится густым, нежным и воздушным.

