УКР РУС
18 января 2025, 21:18
1

Надо уметь себя радовать: приготовьте торт без выпекания за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот торт станет находкой для ваших выходных. Готовить его крайне легко, а наслаждаться им в кругу родных или друзей просто незабываемо.

Этот торт из перечня "ленивых", ведь долго стоять над ним точно не придется. Всего несколько простых манипуляций – и вкуснейший десерт на выходные готов! 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт портала "Смачненьке".

Кстати Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит

Рецепт торта "Муравейник"

  • Время: 15 хвилин
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 700 граммов печенья "Топленое молоко";
– 2 стакана вареного сгущенного молока;
– 50 граммов черного шоколада;
– упаковка сливочного масла;
– 3 столовые ложки сметаны;
– горсть грецких орехов.

Приготовление:

  1. Печенье измельчаем руками.
  2. Отдельно взбиваем масло, сметану и сгущенное молоко. Добавляем в смесь орехи.
  3. Соедините печенье с кремом, аккуратно перемешайте до однородной консистенции и выложите на отдельную тарелку.
  4. Мелко натрите шоколад и украсьте торт.
  5. Лучше всего оставить торт в холодильнике на несколько часов или на ночь.

Приятного аппетита!

Недаром его назвали королевским: рецепт очень вкусного яблочного пирога.