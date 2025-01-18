Надо уметь себя радовать: приготовьте торт без выпекания за 15 минут

Этот торт станет находкой для ваших выходных. Готовить его крайне легко, а наслаждаться им в кругу родных или друзей просто незабываемо.

Этот торт из перечня "ленивых", ведь долго стоять над ним точно не придется. Всего несколько простых манипуляций – и вкуснейший десерт на выходные готов! 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт портала "Смачненьке". Кстати Кто не попробует – требует рецепт: видеорецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит Рецепт торта "Муравейник" Время : 15 хвилин

: 15 хвилин Порций: 8 Ингредиенты:

– 700 граммов печенья "Топленое молоко";

– 2 стакана вареного сгущенного молока;

– 50 граммов черного шоколада;

– упаковка сливочного масла;

– 3 столовые ложки сметаны;

– горсть грецких орехов. Приготовление: Печенье измельчаем руками. Отдельно взбиваем масло, сметану и сгущенное молоко. Добавляем в смесь орехи. Соедините печенье с кремом, аккуратно перемешайте до однородной консистенции и выложите на отдельную тарелку. Мелко натрите шоколад и украсьте торт. Лучше всего оставить торт в холодильнике на несколько часов или на ночь. Приятного аппетита! Недаром его назвали королевским: рецепт очень вкусного яблочного пирога.