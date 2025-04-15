2 ингредиента и никаких хлопот с духовкой: трюфельные конфеты за 5 минут

Домашние сладости можно легко приготовить без искусственных ароматизаторов или усилителей вкуса. Имея всего два базовых ингредиента, каждый может воспроизвести это лакомство на собственной кухне.

Эти конфеты получаются намного вкуснее, чем трюфели – они мягкие, нежные, в меру сладкие, и тают во рту. Рецептом трюфельных конфет делится 24 Канал со ссылкой на ElegantWoman. Читайте также Готовится скоро, держит форму и не осыпается: воздушная глазурь на пасху Трюфельные конфеты Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов сгущенного молока;

– 200 граммов какао-порошка. Приготовление: Сгущенное молоко перелейте в миску и поставьте в микроволновую печь на 2 минуты. Она станет более жидкой.

Затем в нее постепенно вмешайте какао. В результате получится масса, похожая на тесто.

Положите на пищевую пленку и немного раскатайте. Накройте второй частью пленки и положите в холодильник на 1 час.

Теперь разрежьте на квадратики, из которых сделайте круглые конфеты. Присыпьте какао. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: глазированные сырки по-домашнему.