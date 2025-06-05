От них будут в восторге все: готовим конфеты "Трюфель-тирамису"
- Трюфельные конфеты тирамису – быстрые и легкие в приготовлении. Они особенно понравятся ценителям итальянского десерта.
- Конфеты готовятся из ингредиентов, которые используются в классическом рецепте десерта, но ничем не уступают магазинным.
Трюфельные конфеты тирамису – отличная альтернатива традиционному десерту, который тает во рту. Это лакомство не только быстро и легко готовится, но и превосходит многие магазинные вкусности.
Они понравятся всем! Рецептом конфет трюфель-тирамису делится рецепт конфет трюфель-тирамису 24 Канал со ссылкой на кулинара Лизу Глинскую.
Читайте также Ее любят не только дети: вкуснейшая сладкая намазка на хлеб за 5 минут
Конфеты трюфель-тирамису с трюфелем
- Время: 3 часа 30 минут
- Порции: 50
Ингредиенты:
– 400 граммов печенья Савоярди;
– 200 граммов маскарпоне;
– 70 миллилитров кофе американо или апельсиновый сок;
– 20 миллилитров черного рома;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 100 граммов молочного шоколада;
– 180 миллилитров сливок 15-35%;
– 40 граммов какао-порошка.
Приготовление:
- Сделайте из печенья Савоярди крошку. Смешайте в миске: маскарпоне, сахарную пудру, теплый кофе и ром. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.
- Разогрейте сливки до парения и смешайте с шоколадом. От тепла сливок шоколад должен растопиться. Добавьте теплую шоколадную массу к кофейному маскарпоне.
- Теперь крошку из Савоярди и снова перемешайте. Крошка должна увлажниться.
- Накройте массу пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 часа для стабилизации.
- Достаньте массу тирамису и сформируйте небольшие шарики. Просейте через сито какао-порошок и обваляйте шарики в нем.
Конфеты готовы!
Тоже будет вкусно: невероятные шоколадные кексы.