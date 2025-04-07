Такой вы еще точно не пробовали: творожная пасха без выпечки с фруктовой начинкой

Пасха – один из самых ожидаемых и ярких весенних праздников, который быстро приближается. В этот праздничный период значительную популярность приобрела творожная пасха, ведь десерты без выпечки являются более простой альтернативой традиционной пасхе.

Как делается вкусный кулич без выпечки рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @brzak__kristina. Попробуйте приготовить творожную пасху по этому рецепту и забудьте о лишних хлопотах.

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Творожный кулич со смородиной и лимонным курдом

Время: 1 час

1 час Порции: 1 большой кулич

Ингредиенты на творожную основу:

– 750 граммов творога кисломолочного сыра;

– 60 граммов желтков;

– 200 граммов сливок 33%;

– 75 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара.



На компоте из смородины:

– 200 граммов смородины;

– 40 граммов сахара;

– 5 граммов крахмала.



На лимонный курд:

– 3 – 4 лимона;

– 2 яйца;

– 2 желтка;

– 160 – 180 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла.



Дополнительно:

– 200 граммов шоколада.

Как приготовить творожную пасху: смотрите видео

Приготовление:

В силиконовую форму залейте 200 граммов растопленного шоколада и распределить равномерно по форме.

Желтки перемешайте с сахаром. Добавьте теплые сливки, заварите все вместе на плите и добавьте к творогу.

Перебейте массу блендером вместе со сливочным маслом.

Смешайте сухие ингредиенты и добавьте к подогретой смородине, быстро перемешайте и проварите 3 – 5 минут.

Для лимонного курда желтки, яйца, цедру лимона и сахар смешайте. Долейте туда 160 граммов фреша, который должен был выйти из лимонов, и на плите заварите.

Перетрите через сито и вмешайте мягкое сливочное масло.

Все составляющие охладите и слой за слоем соедините пасху – творожная масса – фруктовая – творожная – лимонная – творожная. Украсьте по желанию.

Готово!

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