Ее невозможно не любить: лучшая творожная запеканка без муки и манки

Лето – время легких блюд, и для этого идеально подходит запеканка из домашнего творога. Ее можно приготовить за считанные минуты, используя ингредиенты, которые обычно можно найти на каждой кухне.

Она идеально подходит для вкусного завтрака, перекуса или легкого ужина. 24 Канал со ссылкой на Сенсации делится рецептом вкусной творожной запеканки без муки, манки и глютена.

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Творожная запеканка без муки и манки

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога любой жирности;

– 4 яйца (минус 1 желток для заливки);

– 100 граммов сахара;

– 15 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 170 граммов сметаны;

– 100 граммов кураги;

– 2 яблока;

– 1 стакан риса.



Для заливки:

– 30 граммов сметаны;

– 1 желток.

Приготовление:

Отварите рис. Переложите его в большую миску, в которой будете замешивать творожную массу.

Нарежьте мелкими кубиками курагу и отправьте ее к рису. Вместо кураги можете взять изюм, финики, цукаты, а также любые ягоды в свежем или замороженном виде.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте кубиками не более 1 сантиметра. Переложите в рис.

Добавляем в посудину 100 граммов сахара и ванильный сахар и 170 граммов сметаны. Яйца вбейте в миску.

Последним добавьте творог, который заранее протерли через сито или пробили блендером. Все хорошо смешайте и масса готова.

Форму смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите творожно-рисовую массу и смажьте сверху яично-сметанной заливкой для красивой золотистой корочки.

Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50 минут.

Готово!

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