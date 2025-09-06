Укр Рус
6 сентября, 14:10
Нежная и диетическая: готовим несладкую творожную запеканку с зеленью

Марта Касиянчук
  • Творожная запеканка с зеленью – это вкусное и полезное блюдо, что готовится из простых ингредиентов за считанные минуты.
  • Оно подходит для сытного завтрака или легкого ужина, а также для детского и диетического питания.

Творожная запеканка необязательно должна быть сладкой. Блюдо без сахара позволяет естественному и чистому вкусу сыра раскрыться по-настоящему, а усиливает все свежая зелень.

Это идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Рецептом творожной запеканки с зеленью делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Как приготовить несладкую творожную запеканку?

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты: 
– 500 граммов творога 5%; 
– 3 – 4 яйца; 
– 30 граммов манной крупы; 
– 130 граммов сметаны; 
– соль – по вкусу; 
– зелень укропа; 
– твердый сыр для посыпки; 
– растительное масло для формы.

Приготовление:

  1. К творогу добавьте все ингредиенты, кроме твердого сыра. Далее перебейте блендером до однородной массы.
     
  2. Форму смажьте маслом и выложите творожную массу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
     
  3. Затем достаньте запеканку и посыпьте тертым сыром. Снова отправьте в духовку на 10 минут или до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

