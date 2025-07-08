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8 июля, 15:59
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Чтобы вернуться в лето посреди зимы: готовим варенье из черешен всего из 2 ингредиентов

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Варенье из черешен – это просто и вкусно, как для взрослых, так и для детей.
  • Готовится легко, а зимой идеально подойдет с горячим чаем.

Домашнее варенье из черешен – отличное дополнение к пирогам и тостам, а также идеальный подарок для семьи и друзей. Его можно хранить круглый год и наслаждаться летними вкусами даже в самые холодные месяцы.

Вкусное варенье из сочных ягод готовится очень просто. Рецептом варенья из черешен делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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    Варенье из черешен

    • Время: 50 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 1 килограмм черешен;
    – 700 граммов сахара.

    Приготовление:

    1. Черешню помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Засыпьте сахаром и оставьте на 4 – 5 часов, чтобы ягоды пустили сок.
       
    2. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на маленьком огне, помешивая 5 – 7 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.
       
    3. Повторите процесс дважды. После третьей варки разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите крышками.
       
    4. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте охлаждаться. Храните в темном прохладном месте.

    Готово!

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