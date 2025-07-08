Чтобы вернуться в лето посреди зимы: готовим варенье из черешен всего из 2 ингредиентов

Домашнее варенье из черешен – отличное дополнение к пирогам и тостам, а также идеальный подарок для семьи и друзей. Его можно хранить круглый год и наслаждаться летними вкусами даже в самые холодные месяцы.

Вкусное варенье из сочных ягод готовится очень просто. Рецептом варенья из черешен делится 24 Канал со ссылкой на Shuba. Читайте также Клубничное варенье-пятиминутка, которое порадует вне сезона: рецепт из 2 ингредиентов Варенье из черешен Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм черешен;

– 700 граммов сахара. Приготовление: Черешню помойте, удалите косточки и положите в кастрюлю. Засыпьте сахаром и оставьте на 4 – 5 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на маленьком огне, помешивая 5 – 7 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Повторите процесс дважды. После третьей варки разложите варенье в стерилизованные банки и закрутите крышками.

Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте охлаждаться. Храните в темном прохладном месте. Готово! Тоже приготовьте: клубничное варенье без сахара.