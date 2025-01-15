Они смакуют по-особенному: паровые вареники с капустой от победительницы "МастерШеф"
Вареники вполне заслуженно являются одним из любимых блюд украинцев. И некоторые их вариации заслуживают самых лучших ресторанов.
Вареники с капустой на пару – это то, что однозначно стоит попробовать каждому украинцу. 24 Канал предлагает приготовить это блюдо по рецепту победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт паровых вареников с капустой
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 1 яйцо;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 1/2 чайной ложки соли.
Для начинки:
– 300 граммов квашеной капусты;
– 30 граммов томатной пасты;
– 1 репчатая луковица;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
Для теста в теплый кефир добавьте яйцо, соду и соль. Тщательно перемешайте и постепенно введите муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Накройте его и оставьте "отдыхать" на 30 минут.
Для начинки мелко нарежьте лук и квашеную капусту. Обжарьте капусту на подсолнечном масле до золотистого цвета, затем добавьте сливочное масло и лук. Продолжайте обжаривать вместе, пока лук не станет мягким.
Маленький секрет: добавьте томатную пасту. Чтобы избежать сырого аромата пасты, обжарьте ее вместе с капустой и луком 3 – 5 минут. После этого добавьте соль и сахар, перемешайте и обжаривайте еще минуту.
Влейте немного воды и тушите начинку, пока влага не испарится.
Раскатайте тесто после отдыха, вырежьте кружочки нужного размера и наполните их начинкой. Если вы любите больше начинки, как я, сделайте тесто тоньше. Сформированные вареники выкладывайте в пароварку и готовьте 6 – 10 минут.
Подавайте горячие вареники со сметаной и немного посыпанные черным молотым перцем.
Приятного аппетита!
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