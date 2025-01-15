Они смакуют по-особенному: паровые вареники с капустой от победительницы "МастерШеф"

Вареники вполне заслуженно являются одним из любимых блюд украинцев. И некоторые их вариации заслуживают самых лучших ресторанов.

Вареники с капустой на пару – это то, что однозначно стоит попробовать каждому украинцу. 24 Канал предлагает приготовить это блюдо по рецепту победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт паровых вареников с капустой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 250 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 1/2 чайной ложки соли.

Для начинки:

– 300 граммов квашеной капусты;

– 30 граммов томатной пасты;

– 1 репчатая луковица;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Для теста в теплый кефир добавьте яйцо, соду и соль. Тщательно перемешайте и постепенно введите муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Накройте его и оставьте "отдыхать" на 30 минут. Для начинки мелко нарежьте лук и квашеную капусту. Обжарьте капусту на подсолнечном масле до золотистого цвета, затем добавьте сливочное масло и лук. Продолжайте обжаривать вместе, пока лук не станет мягким. Маленький секрет: добавьте томатную пасту. Чтобы избежать сырого аромата пасты, обжарьте ее вместе с капустой и луком 3 – 5 минут. После этого добавьте соль и сахар, перемешайте и обжаривайте еще минуту. Влейте немного воды и тушите начинку, пока влага не испарится. Раскатайте тесто после отдыха, вырежьте кружочки нужного размера и наполните их начинкой. Если вы любите больше начинки, как я, сделайте тесто тоньше. Сформированные вареники выкладывайте в пароварку и готовьте 6 – 10 минут. Подавайте горячие вареники со сметаной и немного посыпанные черным молотым перцем.

Приятного аппетита!

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