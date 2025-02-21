Забытые сладости из детства: готовим вкусные, сладкие и хрустящие вергуны

Вергуны – традиционное украинское лакомство, которое готовится из муки, яиц, сахара и сметаны или кефира. В отличие от многих хлебобулочных изделий, они жарятся в кипящем масле, а не запекаются. Что-то вроде пончиков.

В детстве их пробовал хотя бы раз каждый из нас. 24 Канал со ссылкой на инстаграм Натальи Никишиной из "МастерШеф" предлагает воспроизвести пухлые и хрустящие вергуны на своей кухне.

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Вергуны – рецепт

Время: 40 – 50 минут

40 – 50 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 100 граммов сметаны 15%;

– 1 целое яйцо и 3 желтка;

– 50 граммов сахара;

– 1/2 чайной ложки соды;

– 1 столовая ложка водки;

– щепотка соли.

Приготовление:

Для теста к муке добавьте соду, сметану, яйцо и желтки, сахар и водку.

Тесто перемешайте до однородности. Вымешивайте 5 минут. Когда тесто уже не прилипает к рукам накройте пищевой пленкой, и дайте отдохнуть 15 – 20 минут.

В сотейнике разогрейте большое количество растительного масла.

Сформируйте вергуны, тесто раскатайте до толщины 7 – 8 миллиметров, нарежьте на полоски, и закрутите.

Обжарьте вергуны небольшими порциями до золотистого цвета. Готовые вергуны переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Посыпьте сахарной пудрой.

Готово!

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