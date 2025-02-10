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10 февраля, 09:56
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И согреет, и порадует: рецепт знаменитой бессарабской вилковской ухи

Лилия Имбировская-Сиваковская

Вилковская уха – это аутентичное блюдо, которое подарит незабываемые впечатления в любом исполнении. Если вы ценитель рыбных блюд, то просто влюбитесь в эту жемчужину бессарабской кухни.

Вилково известно как "украинская Венеция", поэтому неудивительно, что и блюдо, которое происходит оттуда, получится особенным. 24 Канал предлагает убедиться в этом рецептом из TikTok kudriava.food.

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Рецепт вилковской ухи

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм карпа;
– 3 литра воды;
– 1 сладкий перец;
– 4 картофелины;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 лавровых листа;
– 2 сушеных корня петрушки;
– 3 томата;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– укроп, соль и перец по вкусу.
Для саламуры:
– 200 миллилитров бульона;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 5 зубчиков чеснока;
– укроп и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Почистите и вымойте карпа, нарежьте его крупными кусками (голову по желанию можно использовать).
  2. Нарежьте перец кубиками и почистите картофель.
  3. В кастрюлю налейте воду, выложите карпа, нарезанный перец, лавровый лист, сушеный корень петрушки, добавьте соль, перец и варите на среднем огне 10 – 15 минут.
  4. В отдельную посудину налейте один стакан бульона (для приготовления саламура), оставьте остыть.
  5. Добавьте в бульон картофель и варите до готовности картофеля.
  6. На крупной терке натрите томаты так, чтобы кожура осталась в руках, она не понадобится.
  7. Добавьте к бульону томатное пюре и томатную пасту, доведите до кипения и варите еще 4 – 5 минут.
  8. Приготовьте саламур: нарежьте укроп, натрите чеснок, добавьте к охлажденному бульону, добавьте уксус, соль и тщательно все перемешайте.
  9. Подавайте горячую уху с ложкой саламура.

Приятного аппетита!

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